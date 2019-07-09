展翅一片橘光！民眾救援絕美金黃鳥「以為外來種」　結果是…被淋咖哩的海鷗

▲民眾以為救援到一名外來種的金黃鳥。（圖／翻攝自Facebook／Tiggywinkles Wildlife Hospital，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國艾爾斯伯里（Aylesbury Vale）一名民眾通報野生動物醫院Tiggywinkles Wildlife Hospital，一隻全身金黃的鳥被困於A41公路，看起來美麗而特殊。不過醫院救出這隻鳥後，發現牠根本是一隻被咖喱跟薑黃淋滿全身的海鷗！

綜合外媒報導，當時動物醫院的工作人員以為這是一隻熱帶鳥，但又不清楚牠從哪裡飛來的，「想說牠是外來種」。結果幫這隻金黃鳥清洗身體後，他們很快就發現，原來這只是一隻海鷗，只是全身覆蓋著咖喱跟薑黃。

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▲動物醫院的工作人員幫牠洗過身體後，才發現牠只是隻海鷗。

工作人員笑說，他們仔細為他清理羽毛及身體，讓他終於可以恢復到「白身、灰羽」的真正面貌，但大家還是決定以一種知名的「文達盧」（Vindaloo）咖喱為牠取名為文尼。

所幸，文尼只是全身都是咖喱跟薑黃，除了鮮豔的顏色跟刺鼻香料味，文尼一切健康，雖然還暫時不能飛，但推測很快就能出院。

有趣的報導獲得千名網友分享，讓文尼瞬間擁有許多粉絲，粉絲們則笑說，「也許文尼就期待成為一隻金雕」、「希望文尼近期不會再去追求另一名印地安人」。