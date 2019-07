投訴門前坑洞沒人理！他自備蛋糕幫「坑洞慶生」...政府秒來補

實習記者陳妙津/綜合報導

美國密蘇里州男子法蘭克(Frank Sereno)家門口有個坑洞,雖然曾經投訴,相關單位卻遲遲沒有補,索性苦中作樂,歡慶坑洞「3歲生日」,還煞有其事地買了塊蛋糕擺在洞上,並插上一根數字3的蠟燭。沒想到卻意外在網路上引起熱議,相關單位也秒回覆表示會馬上派人修補。

據CNN報導,法蘭克現居密蘇里州堪薩斯城,家門前有一個深7公分、長61公分的坑洞,讓過路民眾都相當困擾,雖然他曾在今年3月向相關單位通報,申請修補,但數月過去,卻遲遲未見改善。

Complaining didn't work, so a man threw a birthday party for a pothole. Within days, the city fixed it https://t.co/OKVGmuDUWq pic.twitter.com/3l21Rk3Vom

法蘭克靈機一動下,便決定幫坑洞慶生,「我想我能做點什麼有趣的事,每個人總是抱怨它,但這無濟於事。」他買了一塊白、藍、紅相間的小蛋糕,插上一根蠟燭後,擺在坑洞上方,辦起3歲生日趴。

▲坑洞示意圖。(圖/免費圖庫pixabay)



該張照片立刻引起網友注意,同時也讓堪薩斯城公共工程部出面表示,該坑洞已經列入補修名單中,一直沒有動工的原因是因為天氣太差了,絕非故意延宕,並於數天後補好坑洞。

目前法蘭克正準備為坑洞辦一個畢業典禮,慶祝它終於被填補,也希望未來不要再有機會幫坑洞辦趴,「很高興他們來修理,但如果這是有人來修的前提條件,那很不應該。」