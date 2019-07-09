日10歲「蘿莉棋士」仲邑菫奪生涯首勝　創史上最年輕紀錄

▲日本最年輕職業棋士仲邑菫。（圖／翻攝自YouTube／日本棋院囲碁チャンネル【公式】）



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日本史上最年輕職業初段棋士仲邑菫年僅10歲，8日在大阪第23屆DoCoMo杯女流棋聖賽預賽中，擊敗67歲4段職業棋士田中智惠子，取得公式賽中的首場勝績，這也是史上最年輕的首勝紀錄。

據日本《讀賣新聞》報導，仲邑菫以10歲又4個月的稚齡，在職業生涯中第2場賽事中，因對手田中失誤，從中盤逆轉，最終成功以146手奪勝。在記者會上，仲邑菫靦腆微笑表示「很高興獲勝」，而田中則肯定她的能力，「她下棋時就像大人一樣冷靜。」

為了培育能與中、韓棋士對決的人才，日本棋院特設「英才特別推薦制」，現居大阪的仲邑菫4月經此制度，正式以職業棋士出道，不過首戰對上16歲初段棋士大森蘭落敗，因此這次也是她職業生涯首勝。

時隔9年，仲邑菫也刷新了最年輕首勝紀錄，上次紀錄由現年20歲的3冠（女流本因坊、女流立葵杯、女流名人）棋士藤澤里菜，以11歲8個月之齡創下。46歲的仲邑菫父親、9段棋士仲邑信也則表示，「下到中途時，本來以為已經不行了，今天是我職業生涯中最開心的一天。」