大媽插金屬吸管喝飲料　下秒滑倒「穿透眼皮插眼球」家人一翻身崩潰報警

▲伊蓮娜被金屬吸管戳進眼窩致死。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

在環保觀念在人群中越來越濃烈時，不少人開始使用購物袋、環保筷子、吸管等小物來為地球盡一份心力，但使用上還是要特別小心。英國一名60歲的婦人伊蓮娜（Elena Struthers-Gardner）就發生使用金屬吸管時跌倒，導致喪命的意外。

根據英國《每日郵報》報導，去年11月伊蓮娜被家人發現倒臥在家中的廚房內，原本以為只是一般的跌倒，但將她翻過身後，驚覺她左邊的眼窩竟插著一支10英吋（約20公分）長的不銹鋼吸管，而一旁則有一個環保玻璃杯，事發後伊蓮娜的家人立刻求救警消，但等到救護人員抵達時，伊蓮娜已經沒有生命跡象。

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▲金屬吸管恐有傷害人的風險。（圖／記者李毓康攝）

據悉，因為該環保杯直接固定了金屬吸管，讓伊蓮娜完全沒有機會可以閃避，而21歲就因為騎馬受傷的她，長年來都依靠止痛藥與酒精來麻痺自己的救傷，因此這個金屬吸管就是親人送她的禮物，卻沒想到如今成為致命的武器。

負責驗屍的法醫表示，吸管貫穿了伊蓮娜的左邊眼皮和眼球後，傷害到腦部，死因是「一次創傷性腦受傷」但這樣的案例相當罕見。伊蓮娜的家人悲傷的表示，如果說這些金屬吸管存在著致命的危險，那麼現在市面上很容易購買到，這是很恐怖的，「若是沒有蓋子固定，吸管或許就會移開，不至於會讓使用者受傷。」而至於伊蓮娜為何會跌倒，法醫表示目前沒有足夠的證據來顯示跌倒原因，就算是止痛藥失效都有可能。