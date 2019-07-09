半夜廟狗狂吹狗螺　菜鳥和尚追黑色人影…進樹叢見腐爛肉屍躺地！

▲和尚聽到狗在吹狗螺後，追出去發現一具腐壞的上吊遺體。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

記者陳亭伃／綜合報導

越到農曆七月，越擔心奇怪聲響或是家中毛小孩突然的反應。泰國色軍府直轄縣青槐鎮的一間寺廟和尚，日前聽到寺內養的狗狗發出狂吠聲，甚至還出現吹狗螺的現象，原本以為是附近的屁孩在搗蛋，外出一查看發現一旁的樹叢間有一具男性遺體幾乎腐爛。

綜合泰媒報導，上周日（7日）晚間，寺廟和尚聽到門外的狗不斷吠吼，甚至出現吹狗螺的現象，正想要出去追罵惡作劇的孩子，拿著手電筒出去查看時，在附近叢林大約200公子尺的地方，發現一名年約35歲的男子頸部繞著繩子，斷氣橫躺在地上。

該名死者在脖子的地方有繩子勒出的傷口，身上也沒有身分文件，但警方到場時研判，可能已經死亡超過3天，遺體出現腐爛、惡臭的狀況，躺臥的地方旁邊有棵大樹，可能是因為上吊後繩子斷掉。和尚表示，當時聽到狗在長吠有種發毛的感覺，甚至都沒有間斷，也感覺有人影閃過，才外出查看。

沒想到和尚追出去，發現這具遺體，當場嚇壞衝出叢林報警，目前當地警方正在調查該名男子身分，找來親屬認屍領回，而確切死因則也要待釐清。