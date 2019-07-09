沿岸毒藻大爆發！墨西哥灣成「死亡區」　密西西比州關閉21處海灘

▲密西西比州關閉21個海灘。（圖／翻攝自Twitter／@JoyceMeetsWorld）



記者張方瑀／綜合外電報導

沙灘絕對是暑假的最佳去處之一，不過美國密西西比州政府卻下令關閉州內21個公共海灘，禁止民眾隨意入內，而原因竟是海岸有毒藻類大爆發，若是不小心接觸到，恐會出現皮疹、胃痙攣、噁心、腹瀉和嘔吐等症狀。密西西比州環境部門指出，所有游泳、釣魚等水上活動都必須暫停，人與動物都要避免接觸這些有毒藻類。

綜合外媒報導指出，這些有毒藍綠藻（blue-green algae）大量生長在密西西比州沿岸，根據美國疾病管制中心（Centers for Disease Control and Prevention）的說法，觸碰到這些藻類可能會引起皮疹、胃痙攣、噁心、腹瀉和嘔吐等症狀，對於小動物如貓、狗的影響更為巨大，嚴重感染的話，有可能在數小時或幾天內喪命。當地衛生官員警告民眾，雖然沙灘地仍開放，但絕對不可以下水游泳甚至是釣魚。

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▲政府呼籲民眾千萬不可下水游泳或釣魚。（圖／翻攝自Twitter／@JoyceMeetsWorld）



美國國家海洋局（National Ocean Service）指出，雖然每年美國海岸都會出現藻類爆發的現象，但只有不到1%的藻類會產生毒素，但這些藻類會耗盡水中氧氣、阻擋陽光射入水面，危害到海中生物。而這次密西西比州的災情，是因為當地班尼卡爾溢洪道（Bonnet Carre spillway）洩洪導致，為了讓密西西比河恢復正常水位，今年該溢洪道已經洩洪兩次。

負責監督溢洪道的美國陸軍工程兵團表示，由於大量淡水灌入海中，才會導致藻類大量增生，該單位也稱，這個情況會逐漸改善。不過，根據密西西比州當地媒體《Clarion-Ledger》報導指出，大量洩洪也連帶影響了隔壁路易斯安那州的牡蠣採集區，而且沿岸至少有48隻海豚因為低鹽度死亡，這是2010年英國石油公司漏油事件中海豚死亡數的一半。

▲卡爾溢洪道（Bonnet Carre spillway）。（圖／達志影像／美聯社）



美國海洋哺乳動物研究所執行董事索蘭吉（Moby Solangi）表示，「從生態角度來看，我們看到的持續破壞要比英國石油公司的漏油事件嚴重得多。」索蘭吉指出，美國南部農耕地所製造的大量汙染物，隨著大小支流最終流至密西西比河，加上大量異常的降雨，導致海岸浮游植物大量繁殖，破壞了海水的氧氣供應，也阻擋了陽光。

美國海洋與大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）指出，這片沿岸缺氧區的面積約為2萬平方公里，跟麻州的大小相同。索蘭吉更大膽表示，「墨西哥灣（Gulf of Mexico）將出現史上最大的死亡區。」

All of Mississippi's beaches have been shut down for swimming due to a blue-green harmful algal bloom, which can cause rashes, stomach cramps, nausea, diarrhea and vomiting. https://t.co/iurGuTDR6t