「我不是中國丐幫成員！！！」　墨爾本街友黃金切割求生存

▲墨爾本街友寫字卡與「中國丐幫」切割。（圖／翻攝自Reddit）

國際中心／綜合報導

澳洲網友近日發現墨爾本街友寫字卡與「中國丐幫」切割，字體全部大寫，還連加3個驚嘆號，用強烈語氣澄清身分以求生存，此舉被分享到網路論壇《Reddit》後引起討論。維多利亞省警方表示會持續調查6月間破獲的職業乞討組織，中國外交部發言人耿爽也支持澳洲公正處理不法行為。

街友在紙板上寫到，「我只是沒家，不至於沒救」，並用更大的字體表示，「（我）不是中國丐幫的成員！！！」有網友曾經在寒冷夜晚遇見這位乞討者，留言表示，「我買了一杯熱咖啡給他，他對此非常感激。」

澳媒《每日郵報》指出，墨爾本爆出職業乞丐事件，讓民眾對街友伸出援手時多了一分疑慮，真正的無家者只好改變生存策略。

墨爾本警方上月逮捕7名中國公民，他們隸屬於一個龐大的組織集團，持觀光簽證來到澳洲，聲稱無家可歸並在市中心乞討，後透過網路將善款轉回家鄉。乞討在維多利亞省是犯罪行為，因此這些「職業乞丐」手上的1000澳元（約為新台幣2萬2000元）已被扣留。

維多利亞警政總署已和澳洲邊境部隊以及聯邦警察連繫，跨部門合作進行更深入的調查，也呼籲民眾不要直接用現金幫助無家者，可以改為贊助關懷街友的福利機構。警方也提到，此情形不是第一次發生，「墨爾本居民以關懷弱勢的善心聞名，大部分乞討者也真的很需要幫助，不過每隔一陣子總會被『職業乞丐』鎖定。」

對此，中國外交部發言人耿爽8日回應，目前中國駐墨爾本總領事館正在確認詳細情況，並持續關注後續處理，如果涉案7人真為中國公民，也絕不偏袒海外犯罪行為，「我想在此提醒廣大同胞，在海外要遵守當地的法律法規、尊重當地的風俗習慣，注意個人言行，切勿從事與所持簽證種類不符的活動，切勿從事任何不法行為，不要給自己製造不便，也不要給國家形象抹黑。」