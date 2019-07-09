金與正地位大升！權力排名「進入北韓前十」　與金正恩同坐第一排

▲ 金與正過去擔任金正恩的貼身小秘書角色，近來則多與高層並列。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

8日是已故的北韓前領導人金日成逝世25週年，平壤當局舉行中央追悼大會。現任領導人金正恩坐在主席台正中間，而他的胞妹——勞動黨中央政治局候補委員、宣傳鼓動部第一副部長金與正就坐在他左手邊第4個位置，在黨內權力排名可能已進入前10。

北韓官媒《朝中社》影片中可見，金正恩坐在主席台第一排中央，左手邊依序為國務委員會副委員長朴奉珠、國務委員會委員兼勞動黨中央委員會組織指導部部長李萬建、國務委員會委員兼勞動黨中央國際部部長李洙墉，第4人即金與正。

金正恩的右手邊則依序為最高人民會議常任委員會委員長兼國務委員會第一副委員長崔龍海、內閣總理金才龍、黨中央副委員長兼宣傳鼓動部部長朴光浩及中央選舉委員會副委員長金平海。南韓《韓聯社》8日分析，主席台座位依照權力排名安排、分坐金正恩左右，代表包括金正恩在內，金與正排名第9。

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▲ 金與正坐在金正恩左手邊第4個位置。（圖／朝中社）

主席台第一排皆為政治局委員階級以上的黨政幹部及國務委員，唯金與正一人例外。也有人認為，由於金日成是金正恩及金與正的祖父，金與正以金氏家族成員身分出席，才會坐在高位，但過去並無此一先例。因此外界多認為，3月在最高人民會議代議員選舉中勝出的「金正恩二期」班底執政以來，金與正的權力排名大幅上升。

南韓統一部對此則持謹慎態度，於9日表示，由於北韓尚未正式對外宣布相關消息，判斷金與正目前的職稱應還是宣傳鼓動部第一副部長。