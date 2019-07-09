美中強權搖擺不定…澳洲憂捲入太平洋戰事　前總理顧問：考慮發展核武

▲澳洲皇家海軍直升機。（圖／翻攝自Royal Australian Navy臉書專頁。）



記者張方瑀／編譯

位在南半球的澳洲，在國防與經濟上都非常仰賴中國與美國兩個盟友，不過面對美國總統川普的飄忽不定，還有中國對太平洋地區的野心日漸壯大，迫使澳洲必須開始思考國家未來的戰略與國安問題。戰略專家表示，儘管澳洲這塊大陸向來沒有國防問題，但面對美中兩個盟友的不確定性，仍要開始考慮發展核武的必要性。

對於澳洲來說，和美國近百年來的同盟關係，還有對中國礦產的穩定出口，除了讓澳洲國防無虞，也讓該國經濟創下28年未曾衰退的紀錄。但近來川普無暇顧及兩國同盟，中國也開始追求在太平洋地區的主導地位，各界開始懷疑這兩個讓澳洲保持穩定安全的支柱。長久以來，澳洲政府對於處理兩國的關係都非常謹慎，但曾擔任澳洲前總理顧問、資深軍事專家懷特（Hugh White）卻大膽表示，「是時候該改變了。」

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▲2017年美澳軍演。（圖／達志影像／美聯社）



懷特在最新出版的《如何保衛澳洲》（How to Defend Australia）一書中提到，澳洲必須開始思考發展核武的問題，儘管他並未明確指出，澳洲必須發展或是不要發展，「這會是一把雙面刃，核武帶來的威懾會讓經濟、外交、政治受到巨大影響，但若不發展，若未來發生戰事，缺少常規武器、地廣人稀的澳洲恐難以自我防衛。」

過去幾十年來，澳洲政府持續討論關於核武的可能性，但當局一直認為，擁有美國的支持，澳洲沒有必要發展核武。「川普的一則推特，就可讓半個世紀的政策改變」懷特指出，過去總認為美俄發生核子戰爭也不會擴及澳洲，但現在中國帶來的威脅比過去還要更多，尤其澳洲的軍隊不斷在太平洋海域受到中國的威脅，「在新亞洲的秩序下，放棄核武的戰略成本比現在高得太多。」

Hugh White's arguments boost the deeply flawed notion of nuclear deterrence: the myth that nuclear weapons deter acts of aggression. https://t.co/BE602DmNmv via @canberratimes