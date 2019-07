美中強權搖擺不定…澳洲憂捲入太平洋戰事　前總理顧問：考慮發展核武

▲澳洲皇家海軍直升機。(圖/翻攝自Royal Australian Navy臉書專頁。)



記者張方瑀/編譯

位在南半球的澳洲,在國防與經濟上都非常仰賴中國與美國兩個盟友,不過面對美國總統川普的飄忽不定,還有中國對太平洋地區的野心日漸壯大,迫使澳洲必須開始思考國家未來的戰略與國安問題。戰略專家表示,儘管澳洲這塊大陸向來沒有國防問題,但面對美中兩個盟友的不確定性,仍要開始考慮發展核武的必要性。

對於澳洲來說,和美國近百年來的同盟關係,還有對中國礦產的穩定出口,除了讓澳洲國防無虞,也讓該國經濟創下28年未曾衰退的紀錄。但近來川普無暇顧及兩國同盟,中國也開始追求在太平洋地區的主導地位,各界開始懷疑這兩個讓澳洲保持穩定安全的支柱。長久以來,澳洲政府對於處理兩國的關係都非常謹慎,但曾擔任澳洲前總理顧問、資深軍事專家懷特(Hugh White)卻大膽表示,「是時候該改變了。」

▲2017年美澳軍演。(圖/達志影像/美聯社)



懷特在最新出版的《如何保衛澳洲》(How to Defend Australia)一書中提到,澳洲必須開始思考發展核武的問題,儘管他並未明確指出,澳洲必須發展或是不要發展,「這會是一把雙面刃,核武帶來的威懾會讓經濟、外交、政治受到巨大影響,但若不發展,若未來發生戰事,缺少常規武器、地廣人稀的澳洲恐難以自我防衛。」

過去幾十年來,澳洲政府持續討論關於核武的可能性,但當局一直認為,擁有美國的支持,澳洲沒有必要發展核武。「川普的一則推特,就可讓半個世紀的政策改變」懷特指出,過去總認為美俄發生核子戰爭也不會擴及澳洲,但現在中國帶來的威脅比過去還要更多,尤其澳洲的軍隊不斷在太平洋海域受到中國的威脅,「在新亞洲的秩序下,放棄核武的戰略成本比現在高得太多。」

