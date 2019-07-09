快訊／總價685億！　美國務院批准售台「108輛M1A2戰車」

▲美國將售台108輛M1A2艾布蘭戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防安全合作局（DSCA）8日發布新聞稿，國務院批准售台108輛M1A2艾布蘭戰車（M1A2T Abrams）與相關設備，價值約20億美元（約新台幣623億元），行政部門已通知國會。

綜合外電報導，國防安全合作局在另一則新聞稿中指出，國務院批准售台250枚刺針防空飛彈與相關設備，估計金額約為2.24億美元（約新台幣69.8億元），與M1A2主力戰車合併金額超過22億美元（約新台幣685億美元）。

國防安全合作局表示，該項軍售有助瑜提升接收方（台灣）軍隊現代化，並能維持可靠的防禦能力，同時對美國自身的國家、經濟和安全利益也有幫助。

這次軍售是川普2016年上任以來，美國第4次對台軍售，預料會再次引來北京反對。

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▲美國將售台108輛M1A2艾布蘭戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防安全合作局（DSCA）8日發布新聞稿，國務院批准售台108輛M1A2艾布蘭戰車（M1A2T Abrams）與相關設備，價值約20億美元（約新台幣623億元），行政部門已通知國會。

綜合外電報導，國防安全合作局在另一則新聞稿中指出，國務院批准售台250枚刺針防空飛彈與相關設備，估計金額約為2.24億美元（約新台幣69.8億元），與M1A2主力戰車合併金額超過22億美元（約新台幣685億美元）。

國防安全合作局表示，該項軍售有助瑜提升接收方（台灣）軍隊現代化，並能維持可靠的防禦能力，同時對美國自身的國家、經濟和安全利益也有幫助。

這次軍售是川普2016年上任以來，美國第4次對台軍售，預料會再次引來北京反對。