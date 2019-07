上唇內擠滿「數十隻蠕動白蛆」！中風父住院嘴唇發腫　兒一掀嚇傻崩潰

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

52歲的南非男子阿卜杜勒(Abdul Ebrahim)先前因為中風,無法自己行動、講話,他在6月時因為腳受傷被送進醫院治療,原本以為住在醫院能受到良好的照顧,但他的兒子阿茲德(Azaad Ebrahim)卻在某次探望時,發現他的上唇腫起,掀開來看竟發現裡頭藏了幾十隻正在蠕動的蛆,景象十分嚇人。

Family Left Fuming As Maggots Found in Mouth of Durban Hospital Patient @News24 : https://t.co/gh4T6fVgvM #SouthAfrica pic.twitter.com/zgeD556tAw

綜合外媒報導,罹患中風的阿卜杜勒先前因為腳部受傷,曾進過一次醫院,但當時只接受了抗生素的治療之後就回家,沒想到事隔一個月後,他的腿開始發臭,更在6月初時被家人發現,他的腿因為受傷完全變成黑色的,甚至還出現類似果凍般的樣子。

阿卜杜勒在6月19日時被緊急送醫檢查,並判定要儘快接受手術,就此入院治療,沒想到卻也是一場噩夢的開始。6月23日的早晨,阿卜杜勒的兒子阿茲德在早上10點時到醫院探視爸爸,原本以為這時間爸爸應該接受刷牙跟洗澡的照顧,但他卻意外的看到爸爸的嘴唇腫腫的,靠近觀察才驚恐的發現,爸爸的上唇裡竟然滿滿都是「蠕動的蛆」。

阿茲德表示,這些蛆都還在爬行,他失去了理智甚至尖叫,一般正常人早上第一件事就是刷牙,為何在醫院接受照護的爸爸沒有這樣被對待,甚至沒有一名警衛進入房間,這些人因為難聞的氣味將他爸爸隔離在房裡;而他向相關人士請求幫助卻遭拒,最後只能自己向護士索取器具跟紙巾,為爸爸清理。

報導中指出,阿卜杜勒已經在不久前去世,而阿茲德則憤怒地表示,在這些照護人員為忽視他爸爸的情況付出代價之前,他不會就此善罷干休。

"When I looked inside his mouth that's when I saw all those maggots inside his mouth." https://t.co/ZjzYWxVG7C

