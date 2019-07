防毒軟體McAfee創辦人潛逃古巴　準備參加美國總統大選

▲防毒軟體McAfee創辦人邁克菲(John McAfee)。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

防毒軟體大廠McAfee創辦人邁克菲(John McAfee)2018年才在Twitter上發文稱,因為食物被仇家下毒,所以在醫院昏迷了2天,還指因為他盜取了中美洲國家貝里斯(Belize)的機密文件,所以對方想殺了他,現在他則在古巴首都哈瓦那租了一艘遊艇,並聲稱要參加美國總統大選。

根據《法新社》報導,邁克菲坐在他的白色遊艇上,由七名競選助手和兩隻巨大的狗隨行包圍,他說,「我被政府通緝,所以我競選總統」。他的首要目標是獲得美國第三大黨自由黨(Libertarian Party)的提名,這個黨主張自由貿易,以及急遽減少政府管制。

邁克菲出生於1945年,是第一個將防毒軟體商業化的開發者,經營多年後賣給英特爾並冠上其品牌名稱,在其投資遭受2007年的全球金融危機前,最頂峰時他的財產價值多過1億美元

據了解,邁克菲可以說是「人紅是非多」的一個典型事例,早在2012年時就曾因涉嫌殺害鄰居而遭通緝,2017年9月,他還遭遇槍擊事件。當時邁克菲聲稱,這是因為他盜取了貝里斯的機密文件,所以對方想殺了他。

The "Times of India" wrote a decent article on me today. India's press treated me poorly ever since I criticized Narendra Modi about defense policies last year. But today - a decent article about my campaign in Cuba. Strange World.@DiazCanelB@CubaMINREXhttps://t.co/wr038Z5KUx

