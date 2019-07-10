買東西順手愛地球　IKEA、ZARA的「回收家用品」，讓房子充滿內在美

▲IKEA今年秋天將推出回收材質製成的居家用品系列。（圖／IKEA、ZARA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

環境保護的概念是這樣的，它無法分割，因為地球的物質是流動的，包括水資源、空氣系統，所以當有人想著某地的空氣污染、某處的水污染與這裡無關，只是鴕鳥心態，可能餐桌上的魚就是在污染的水長大，而我們吸著從別處飄洋過海的污濁空氣卻不自知。

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▲燃燒稻草所造成的空氣污染，讓印度北部煙霧瀰漫。

瑞典家具商IKEA數年前就開始推動資源永續相關計畫，今年也推出FÖRÄNDRING系列，這是由印度的廢棄稻草作製成的居家商品，包括燈罩、編織置物籃與地墊等，瑞典文「FÖRÄNDRING」一詞也就是「變化」的意思，此系列的推出主要能為印度當地的空污帶來立即的改善。

▲讓稻草成為製造家具的原料，做另一種利用，減少燃燒。

空氣污染是這幾年人們感受到最深刻的環境變化，其中北印度的空污是世界上最嚴重的地區之一，其中燃燒稻草的習慣，是空污狀況最嚴重的一種，IKEA在去年開啟「Better Air Now」計畫，將稻草作為回收材料的一部分，將之做成居家商品，減少稻草的燃燒量。

而該回收商品就是今年秋天預計推出的FÖRÄNDRING系列，以灰色、黑色與藍色為主色調，使用稻草材質做成，讓成品帶點自然且強韌的風情，不但能為家中增添設計感，無形的也幫忙北印度的空氣品質。

▲FÖRÄNDRING系列以成熟的色調，展現樸實的興味。

無獨有偶的，西班牙品牌ZARA HOME，也首度以永續發展目標，推出強調環保與美學的100%再生玻璃家飾，該系列包含花瓶、餐具、玻璃杯與浴室用品，是收集使用過的回收玻璃，再次融化燃燒而成，製作過程中降低所需燃點，進而節省了能源，也大幅降低燃燒過程產生的二氧化碳，減輕環境負擔，讓妝點家園之際，更增加了內在保護環境的意義。

▲ZARA HOME再生玻璃家飾，每一個都有獨特之處。