規模5.7淺層地震襲伊朗西部「至少1死4傷」　多幢建築物受損





▲ 地震導致多幢建築物受損。（圖／翻攝自推特／Iran Panorama）

國際中心／綜合報導

伊朗當地時間8日上午11時30分（台灣時間下午3時）發生地震，伊朗地震學中心及歐洲-地中海地震中心（EMSC）測得規模5.7，美國地質調查局（USGS）則測得規模5.6。據庫德族獨立媒體MirovekiBeErd，這起地震目前已經造成至少1人死亡及4人受傷。

英國《每日快報》報導，地震震央位於首都德黑蘭西南方450公里處，距庫茲斯坦省阿瓦士（Ahvaz）僅84公里；而該省擁有世界上第三大油田。

據伊朗官媒IRNA，震源深度約17公里，且伴隨多次餘震，沙代甘、馬斯吉德蘇萊曼、舒什塔爾等多個城市都傳出災情，多幢建築物被毀。伊朗國家電視台指出，救援小組已經被派往周邊農村地區及城市，以幫助有需要的民眾。

鄰近的科威特、伊拉克及沙烏地阿拉伯都有民眾感受到地震，並在社群媒體上發文。距震央331公里的科威特網友在推特上表示，「我們的建築物有點晃，感覺很清楚。」另一名科威特網友Hawally則補充，「我躺在床上、感覺到床在晃，像是有人故意在搖，掛在天花板上的燈也明顯晃動。」

A photo of earthquake in Khuzestan Province, Southwest of Iran#Iran pic.twitter.com/nk1SfqvtrI

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▲ 地震導致多幢建築物受損。（圖／翻攝自推特／Iran Panorama）

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伊朗當地時間8日上午11時30分（台灣時間下午3時）發生地震，伊朗地震學中心及歐洲-地中海地震中心（EMSC）測得規模5.7，美國地質調查局（USGS）則測得規模5.6。據庫德族獨立媒體MirovekiBeErd，這起地震目前已經造成至少1人死亡及4人受傷。

英國《每日快報》報導，地震震央位於首都德黑蘭西南方450公里處，距庫茲斯坦省阿瓦士（Ahvaz）僅84公里；而該省擁有世界上第三大油田。

據伊朗官媒IRNA，震源深度約17公里，且伴隨多次餘震，沙代甘、馬斯吉德蘇萊曼、舒什塔爾等多個城市都傳出災情，多幢建築物被毀。伊朗國家電視台指出，救援小組已經被派往周邊農村地區及城市，以幫助有需要的民眾。

鄰近的科威特、伊拉克及沙烏地阿拉伯都有民眾感受到地震，並在社群媒體上發文。距震央331公里的科威特網友在推特上表示，「我們的建築物有點晃，感覺很清楚。」另一名科威特網友Hawally則補充，「我躺在床上、感覺到床在晃，像是有人故意在搖，掛在天花板上的燈也明顯晃動。」