「死亡車禍」圍觀民眾只顧打卡PO網　警2小時後見照才知出事了

▲車禍車輛被撞擊到面目全非，傷者則躺臥路旁。（圖／翻攝自《中國報》）



國際中心／綜合報導

馬來西亞雪州梳邦近日傳出一起4連撞「死亡車禍」，但過路民眾卻只顧著拍照打卡上傳，沒人幫忙報警，導致警方在案發2小時後看到照片才獲知消息，立刻派員出動查看。

據馬來西亞《中國報》報導，該起車禍發生於6日下午3點多左右，印度裔女駕駛行經雪州梳邦的杜祖安路，沒想到失控衝撞對向車道小轎車，釀成4連撞慘劇，造成1死1傷。

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▲警方到場後仍有多人在車禍現場旁圍觀。（圖／翻攝自《中國報》）



當地警方表示，當時附近民眾紛紛簇擁圍觀，不斷拍照打卡上傳，卻無人報警，直到2個多小時後，約下午6點左右，警方才看到瘋傳的車禍照片，緊急出動到場。

警方表示，直到如今都未有目擊者提供相關線索，「很遺憾在第一時間大家都只顧拍照、拍影片，我們希望若有人看到車禍，可以挺身提供情報。」

▲車禍車輛被撞擊到面目全非，傷者則躺臥路旁。（圖／翻攝自《中國報》）



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馬來西亞雪州梳邦近日傳出一起4連撞「死亡車禍」，但過路民眾卻只顧著拍照打卡上傳，沒人幫忙報警，導致警方在案發2小時後看到照片才獲知消息，立刻派員出動查看。

據馬來西亞《中國報》報導，該起車禍發生於6日下午3點多左右，印度裔女駕駛行經雪州梳邦的杜祖安路，沒想到失控衝撞對向車道小轎車，釀成4連撞慘劇，造成1死1傷。

▲警方到場後仍有多人在車禍現場旁圍觀。（圖／翻攝自《中國報》）



當地警方表示，當時附近民眾紛紛簇擁圍觀，不斷拍照打卡上傳，卻無人報警，直到2個多小時後，約下午6點左右，警方才看到瘋傳的車禍照片，緊急出動到場。

警方表示，直到如今都未有目擊者提供相關線索，「很遺憾在第一時間大家都只顧拍照、拍影片，我們希望若有人看到車禍，可以挺身提供情報。」