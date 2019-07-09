朴敘俊出演漫改劇《梨泰院CLASS》，女主角是金多美

繼《金秘書為何那樣》、《她的私生活》之後，又有一部「漫改劇」要問世啦！JTBC宣佈將於今年製作《梨泰院Class》，這部Daum網站上評分9.9、銷售額第一的人氣網漫，更請來了《雲畫的月光》的導演金成允執導，如今選角也進入最後階段啦！

朴敘俊飾「朴賽路」







《梨泰院Class》講述社會底層的少年「朴賽路」從小與父親相依為命，父親卻在一場意外中離世了。而這起「命案」牽扯到了餐飲界的某大企業會長和他的兒子，為了報仇，朴賽路經歷了跌宕人生，最後在梨泰院開設餐廳而功成名就的勵志故事。

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男主角的形象，是不是馬上讓你想到《三流之路》裡的朴敘俊？他在《金秘書為何那樣》裡「霸氣會長」的人設也讓人念念不忘，而《梨泰院Class》的「朴賽路」能同時捕捉到兩種風格的朴敘俊，讓粉絲們格外期待啊！

朴敘俊的新作《使者》即將於7月上映，若確認演出《梨泰院Class》基本上接下來的兩個月就會進入拍攝階段囉！

金多美飾「趙伊瑞」



《梨泰院Class》最受關注的當然是女主角「趙伊瑞」的人選，過去傳言金成允導力邀《我的大叔》李知恩 IU 演出，卻因檔期衝突而未果。

金多美這個演員的名字，你可能有些陌生。她於 2017 年出道，在2018年主演的《魔女首部曲》電影作品中大放異彩，榮獲南韓青龍獎、大鐘獎的「最佳新人女演員」。《魔女首部曲》被評為近年南韓最血腥的動作片，可見金多美實力不可小覷啊！

天生有點babyface的她，也可以成熟、性感。很多人不知道其實金多美今年24歲了喔，和朴敘俊搭擋是很OK的！導演現已鎖定由金多美主演《梨泰院Class》，這也將會是她的第一部小螢幕作品。

權娜拉飾「吳秀雅」



「吳秀雅」是男主角的初戀情人，曾在他最黑暗的時期陪伴左右，超美的橘色長髮讓許多二次元女孩爭相模仿。

據韓媒爆料，女二號已確定由權娜拉演出。她在《奇怪的搭檔》、《致親愛的法官大人》、《監獄醫生》⋯⋯等人氣電視劇中都有出色的表現，優雅、溫暖的外型也能完美詮釋初戀情人的角色。

文／柯夢波丹 圖／IG、《使者》《梨泰院CLASS》官方劇照

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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