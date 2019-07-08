沖繩小七手工招牌　成了店家與客人間「廁所」暗號

▲沖繩將於7月11日開設「一號店」（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

7-11在台灣各地隨處可見，位於日本的沖繩縣全島2281平方公里竟沒有任何一間7-11，Seven-Eleven Okinawa宣布將於7月11日在沖繩開設第一家便利商店，隨著店面及將開幕，沖繩人回想起7年前有一面「手工」製作的招牌，它不是招牌，而是指向「廁所」的標示。

7年前在那霸市安里立體停車場「榮町停車場」的角落，離榮町市場不遠。上面畫著小七的商標，經過長年的雨水和風的摧殘稍顯退色。製作手工招牌的是在餐飲業的35歲知念實樹表示，真沒想到小七竟然會到沖繩開分店。

根據《琉球新報》報導，7年前，知念在停車場旁的串炸店工作，當時為了向來店的客人說明廁所的位置而製作出這面招牌。她表示，如果只是用很普通的廁所標誌來告知廁所位置，除了客人以外的人也會跑去使用，這面招牌也成了店家與客人之間「祕密暗號」。

7-11將於7月11日正式在沖繩展開「一號店」，其中包含14間分店，總公司預計5年內在沖繩設店250間，「一號店」主要位於那霸市及沖繩本島南部地區，之後，將慢慢往沖繩中部及北部設店。

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▲沖繩將於7月11日開設「一號店」（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

7-11在台灣各地隨處可見，位於日本的沖繩縣全島2281平方公里竟沒有任何一間7-11，Seven-Eleven Okinawa宣布將於7月11日在沖繩開設第一家便利商店，隨著店面及將開幕，沖繩人回想起7年前有一面「手工」製作的招牌，它不是招牌，而是指向「廁所」的標示。

7年前在那霸市安里立體停車場「榮町停車場」的角落，離榮町市場不遠。上面畫著小七的商標，經過長年的雨水和風的摧殘稍顯退色。製作手工招牌的是在餐飲業的35歲知念實樹表示，真沒想到小七竟然會到沖繩開分店。

根據《琉球新報》報導，7年前，知念在停車場旁的串炸店工作，當時為了向來店的客人說明廁所的位置而製作出這面招牌。她表示，如果只是用很普通的廁所標誌來告知廁所位置，除了客人以外的人也會跑去使用，這面招牌也成了店家與客人之間「祕密暗號」。

7-11將於7月11日正式在沖繩展開「一號店」，其中包含14間分店，總公司預計5年內在沖繩設店250間，「一號店」主要位於那霸市及沖繩本島南部地區，之後，將慢慢往沖繩中部及北部設店。