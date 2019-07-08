蚯蚓嗎？杜特蒂控美「把菲律賓當誘餌」　美方應直接對中宣戰

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂5日出席演講時，指控美國把他當成誘餌，不斷暗中慫恿中菲兩國開戰。他特別引出美菲共同防禦條約諷刺華盛頓當局，直言美國應該直接對中國宣戰，屆時身為盟友的菲律賓一定力挺，同時也對美國軍艦定期駛經南海，實踐「航行自由」的行為表示不滿。

杜特蒂在演講中談到近日馬尼拉與北京的南海糾紛，用英語和菲律賓語夾雜發言，「每次都是美國不斷暗中推動、慫恿，把我當成誘餌。他們以為菲律賓人是什麼？蚯蚓嗎？」杜特蒂表示，不希望百姓因為戰火波及受苦，尤其擔憂首當其衝的巴拉望省（Palawan），他也提到美菲共同防禦條約，「我說這麼做吧，你（美國）帶戰機跟軍艦過來，開第一槍，那我一定會跟上！」

菲媒《每日問詢者報》指出，2016年杜特蒂上任以後，即宣布要削弱美國影響，加深與中國緊密關係，此政策招致許多政界人士批評，尤其他向來對西方國家不甚友善，卻特別寬容中國屢次侵犯西邊海域，因此引起輿論抨擊。談及菲律賓的軍事防衛，杜特蒂坦言國家還太貧窮，沒有實力打贏中國，「如果我還可以再當總統20年，說不定每個鎮都會有巡弋飛彈和大砲。」

美菲共同防禦條約（US-Philippines Mutual Defense Treaty）是美國和菲律賓於1951年簽訂的聯合防禦協議，宗旨在於合作對抗太平洋海域上的軍隊、飛機等武裝攻擊，當其中一方國土遭受攻擊，兩國應該協商並採取行動，應對共同危險。

請繼續往下閱讀...

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂5日出席演講時，指控美國把他當成誘餌，不斷暗中慫恿中菲兩國開戰。他特別引出美菲共同防禦條約諷刺華盛頓當局，直言美國應該直接對中國宣戰，屆時身為盟友的菲律賓一定力挺，同時也對美國軍艦定期駛經南海，實踐「航行自由」的行為表示不滿。

杜特蒂在演講中談到近日馬尼拉與北京的南海糾紛，用英語和菲律賓語夾雜發言，「每次都是美國不斷暗中推動、慫恿，把我當成誘餌。他們以為菲律賓人是什麼？蚯蚓嗎？」杜特蒂表示，不希望百姓因為戰火波及受苦，尤其擔憂首當其衝的巴拉望省（Palawan），他也提到美菲共同防禦條約，「我說這麼做吧，你（美國）帶戰機跟軍艦過來，開第一槍，那我一定會跟上！」

菲媒《每日問詢者報》指出，2016年杜特蒂上任以後，即宣布要削弱美國影響，加深與中國緊密關係，此政策招致許多政界人士批評，尤其他向來對西方國家不甚友善，卻特別寬容中國屢次侵犯西邊海域，因此引起輿論抨擊。談及菲律賓的軍事防衛，杜特蒂坦言國家還太貧窮，沒有實力打贏中國，「如果我還可以再當總統20年，說不定每個鎮都會有巡弋飛彈和大砲。」

美菲共同防禦條約（US-Philippines Mutual Defense Treaty）是美國和菲律賓於1951年簽訂的聯合防禦協議，宗旨在於合作對抗太平洋海域上的軍隊、飛機等武裝攻擊，當其中一方國土遭受攻擊，兩國應該協商並採取行動，應對共同危險。