12星座7月愛情運勢大公開！獅子終結單身、天蠍產生口角爭執

進入7月巨蟹座的月份，代表著內在的不安與情緒上較不穩定，面對關係中的一些狀況，需要懂得區分是自己的觀點還是事實，有時需要更多的耐心與時間，才能看見自己的愛情習題。可以參考自己的金星星座、月亮星座，另外也可以看看太陽星座。

基本宮－牡羊座



對愛要有不同的看法

進入7月，妳的火氣變大，少了耐心包容與伴侶相處，面對心中的怒火，妳會認為是對方造成的，氣他不夠懂妳，也因此會有較多抱怨，但是當妳不斷的用情緒來講事情，反而會讓彼此溝通更複雜，學習把事情和情緒分開，才有機會讓關係一起成長，此時耍任性是沒用的喔。

單身的牡羊會有較多的擔憂，面對接下來的感情，心態有點封閉，害怕過往的模式會帶入未來的感情中而遲遲無法敞開內心，但妳其實依然渴望感情的來臨，只是當妳愈是恐懼時，會用更多理由藉口把自己武裝起來，隱藏真實可愛的一面，別再用忙碌來逃避了！此時的運勢正是開始揭露內在隱藏的恐懼，讓妳可以更走向自己內心。

基本宮－巨蟹座



內在過去的情感創傷，將開始來面對

巨蟹座這幾個月都在經歷土星與冥王星合相，所帶來的衝擊，巨蟹的主宰行星是月亮，月亮代表著從小如何從母親（女性）那邊學習到如何情感流動，與內在不安全感如何相處的課題，而7月屬於巨蟹的月份，也代表如果妳願意與『內在的母親』開始相處時，那麼與伴侶的關係也會愈來愈親密，重點是當妳感到受傷時，先別急著把自己關起來不溝通，而是應該盡量告訴對方心中想法比較好。

單身的巨蟹很有可能在7月會有讓妳感到崇拜的對象，但這樣的關係比較像是一種迷戀，還談不上愛，而一個人獨處時，很容易感到慌亂焦躁，深怕自己是否遇不到合適的對象，但此時的巨蟹，正是需要進修與獨處的時候，如果不提升內在，那麼在之後的關係中，也很容易失去自己，而巨蟹在7月也會遇到水星逆行，多注意交通、或是情緒上較多起伏。

基本宮－天秤座



未知的變化到來突破過往行不通

單身的天秤座在7月很有機會出現心動對象，很有可能這個人與過往所喜歡的類型是不一樣的，雖然不一定會穩定下來，但也因為這個過程，可以讓妳看見，在過去面對感情時，可以改變的突破點，但在人際關係上，要注意言行，過多的判斷有時會讓自己更是迷惘。

天秤座在7月與伴侶的關係時好時壞，因為心中對自己有股失望感延伸到感情上，怕自己的能力不足，而付出不夠，尤其對於工作上的得失心較大，也容易影響到關係，以為自己不夠好而不值得被愛，但面對某些事又太過自滿，容易有準備不足的現象，此時的妳需換個溝通方式和學習方式。

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基本宮－魔羯座



出現新方向，學習為自己選擇

魔羯座進入巨蟹座的月份，正是重新啟發自我的時候，此時的妳會有更多的不安，但也代表著正在跨出自己熟悉的環境，別把自己侷限在同樣的圈子，其實妳內心渴望這麼做很久了，土星與冥王星讓魔羯座啟動了心靈的力量，開始探索內在，當妳愈了解自己也會更懂得與身邊的伴侶相處。

單身的魔羯座很容易忽略內在的感受，此時妳的外在環境正在改變中，有時會讓魔羯更只顧著鞏固原本的安全感，而忘了讓自己學習靜下心來感受內在，魔羯座有個機會遇到在心靈上感覺契合的對象，也會需要耐心磨合，這些種種的發生，會開始改變以往堅定不移的價值觀。

固定宮－金牛座



人際運正在轉變真相漸漸浮現

金牛座從6月下旬開始，會發現自己的人際圈開始有些不同，到7月更是明顯，海王星開始在妳的團體人際面逆行，這是一個機會去看見自己以往的固執，或是在與人相處上一直不願面對的盲點，反之，有的金牛因為海王星的逆行，會更不想面對，而讓自己更執著於自己是對的狀態，從與人的相處，妳需反觀自己的感情模式，如果妳願意選擇面對，將會有一番新的啟發。

金牛座在7月時與家人的關係會是與自己相處的關係需要調整，水星逆行會讓妳面對一些人會有很大的憤怒，容易口不擇言，戀愛運勢要注意是否過去自己一直認定對的方式，其實已經行不通了，也將在這段時間開始瓦解，別過於堅持自己認為的，才有機會找出相處之道。

固定宮－獅子座



言語別過於苛刻，易傷人傷己

在7/8開始水星將從獅子逆行回巨蟹，到8月初才開始順行，獅子座在水星逆行這段時間，會發現自己容易詞不達意，在關係中很容易口角而傷害到感情，或是更想要表現自己來獲得伴侶認同，而易產生挫折感，有些事情的進度開始變得較為緩慢，更會想要尋求伴侶支持的力量。

單身的獅子座今年都還有不錯的機會終結單身，有個幸運之星來協助和（木星）眷顧，但從6月就開始木星開始在獅子的戀愛宮逆行，在7月還是持續著，與人相處不要太誇大自己，容易給人有不誠實的印象，或是要多花點時間了解一個人，才不會在之後覺得被外在所蒙騙，又或是對自己感到自卑，但卻刻意顯現很有自信的樣子。

固定宮－天蠍座



留意愛情所帶來的震盪或陣痛

單身的天蠍座很有可能在7月更陷入膠著的狀態，可能曖昧的對象一直讓妳心懸在半空，而在這段時間會開始感到極度的不平衡，有的天蠍覺得自己陷的太深，但這現象也代表自己花太多時間在別人身上，不平衡的感受浮現，其實是關於不愛自己的一種內在呼喊，妳需要花點時間才能看見真相。

而天蠍座與伴侶的相處中，妳希望生活中可以出現一些新的元素，讓彼此可以一同成長，但因為在這方面的想法彼此是有差距的，因此這段時間的溝通也容易產生口角或冷戰，或是開銷太大，因此兩人需要重新調整一下用錢的模式，不然關係中將有更多壓力產生。





固定宮－水瓶座



怕過於安定而失去樂趣

單身水瓶、或害怕為感情下承諾的水瓶，在7月開始產生一些奇妙的價值觀，身邊偶爾出現若有似無的對象，這像一面鏡子，映照出自己內心對於安定的無感，有時會以為是沒遇到對的人，但事實上妳的價值觀在這段時間正悄悄的變化著，妳可以找個時間靜下來，好好整理自己並思考是否過去對於愛的認知其實是行不通的，才會無法安定呢？

水瓶座在7月份與伴侶相處上，自己很需要被關注，渴望對方把焦點放在自己身上，從中感受到被愛，但也容易陷入爭執的狀況，或是過於委屈自己，把對方放在高高在上的位置，而看扁自己，這些都容易導致失衡，這段時間也要注意妳會過度理想化，而沒考慮關係中實際的需求，容易造成失望。

變動宮－雙子座



關係中要誠實相待別好高騖遠

雙子座在這兩個月夫妻宮正進入木星逆行的狀態，在還沒遇到木星逆行之前，都在走幫助伴侶的運勢，但這個月份，卻要注意可能因為自己執著於一個念頭，或是好高騖遠的作為，而引發伴侶的不滿，或是表現的過於自大或自卑，而讓關係開始動搖。

單身的雙子座，在人際桃花面，要注意與人相處時，別過於執著自己認為的想法，有時妳以為自己知道的夠多了，因此容易在有好感的人面前高談闊論，反而彰顯了妳自身的不足，在行動力上，會呈現較弱的狀態，可能會出現拖延，或是溝通上較為遲鈍的狀況，這些會在8月初得到改善。

變動宮－處女座



看見真相或是執迷更深

處女座在這段時間，海王星逆行進入了夫妻宮，已結婚或是有伴侶的處女座，看見過去雙方一直不面對的問題開始浮上檯面，有的處女會開始揭開讓自己一直處於幻覺的那層面紗，開始面對，但有的處女座會更容易深陷在執著中，希望對方可以改變成自己要的樣子，一旦如此會更容易讓這段關係流於表象。

單身的處女座，在這段時間不停的感受土星冥王星在戀愛宮逆行的恐懼，土星有時會帶來戀愛上更大的壓力或困難，而引發心中的自卑感，而冥王星引發心中的慾望和控制慾，這會讓舊的戀情離開，新的戀情進來，但當同時很多行星開始逆行時，代表在面對愛情時，妳有個機會放慢腳步，重新停整心態。

變動宮－射手座



感情之事勿急躁，面對真實帶來進展

這段時間的木星逆行，容易讓射手座的感情變得較為緩慢，這也迫使射手需要放慢步調去看清楚自己目前的位置，是否因為過於急躁，而忽略了兩個人一些相處上重要的過程，而這段時間射手座很容易有失衡的感覺，價值觀也隨著外在環境或事件而大幅改變，這也讓射手座需要經歷愛情或人生的低潮，才能開始真實成長。

單身的射手座今年感情運勢還算不錯，雖然有桃花，但這段時間要注意可能有理不清的關係需要處理，在了結之後，感情運勢才能漸漸順利，妳需要開始意識到，真實的親密關係，是包含好與不好的全部，而不是只享受好的那一面，當有這樣的認知時妳才會懂得如何穩定的經營感情。

變動宮－雙魚座



陷入迷茫探索自己

雙魚座這段時間因海王星在雙魚逆行的影響，開始陷入生命較茫然的狀態，面對關係會更有一種無能為力感浮現出來，雙魚座是很懂得付出照顧人的星座，但這段時間的運勢都不斷提醒著雙魚，不能只是為伴侶著想，也要開始學習愛自己，那麼在關係中，才有個機會找到屬於自己的平衡點。

而這樣的運勢有時代表著容易上癮，例如：很容易喜歡上一個人但卻一直保持單身，更依賴感情，經常熬夜、抽菸喝酒...等等，各式各樣為了逃避內心感受而養成的習慣，都容易成為一種上癮的行為；又或是這樣的運勢可以讓雙魚開始深入探索自己心靈深處，而讓關係可以深度進展，這全都在妳的一念之間。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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