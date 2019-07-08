Airbnb最新房源！每晚3萬8享「露天美景+超便利交通」　一看照片全傻了…

▲路邊的長椅是街友的棲身之所。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

旅宿平台網站Airbnb是許多人外出旅遊的選擇之一，英國一名屋主就在該平台上提供一個房源，對於房型的敘述寫著，該地點鄰近熱門景點，離車站與商店區都非常近，抬頭就能享受「露天」的美景，限量每晚只要1000英鎊（約台幣3萬8860元）。看似非常划算的房型，仔細一看照片，這個住宿地點竟是「公園長椅」，原來這名屋主是想利用機會，喚起人們對街友困境的重視。

住在倫敦的Airbnb用戶馬丁（Martin），在平台上放上一個全新的房源，上面有一張公園長椅的照片，對於房屋的描述是，一套完整的公寓，可以容納一位成人，有一間寬敞的臥室、一張床與一間帶有小型洗手台的廁所。給旅客的話寫著，「只要每晚1000英鎊，所有這些都是你的，如果覺得這很荒唐，那就大錯特錯了。因為根據1824年頒布的《流浪法》（Vagrancy Act）規定，無家可歸的街友只要睡在這裡一晚，就會被罰款1000英鎊，還會擁有刑事記錄。」

馬丁在最後附上了一份請願書的連結，「2018年的《流浪法》提起了1320件訴訟案，導致73%的街友被判有罪，諷刺的是，這些人根本繳不起罰金。」不過目前該房源的連結已經被Airbnb給刪除。

'If you think this is ridiculous, you’re bang on.



The 1824 Vagrancy Act means that homeless people are being fined up to £1000 a night, and slapped with a criminal record for sleeping rough.'https://t.co/DahM2ASMiy

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▲路邊的長椅是街友的棲身之所。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



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旅宿平台網站Airbnb是許多人外出旅遊的選擇之一，英國一名屋主就在該平台上提供一個房源，對於房型的敘述寫著，該地點鄰近熱門景點，離車站與商店區都非常近，抬頭就能享受「露天」的美景，限量每晚只要1000英鎊（約台幣3萬8860元）。看似非常划算的房型，仔細一看照片，這個住宿地點竟是「公園長椅」，原來這名屋主是想利用機會，喚起人們對街友困境的重視。

住在倫敦的Airbnb用戶馬丁（Martin），在平台上放上一個全新的房源，上面有一張公園長椅的照片，對於房屋的描述是，一套完整的公寓，可以容納一位成人，有一間寬敞的臥室、一張床與一間帶有小型洗手台的廁所。給旅客的話寫著，「只要每晚1000英鎊，所有這些都是你的，如果覺得這很荒唐，那就大錯特錯了。因為根據1824年頒布的《流浪法》（Vagrancy Act）規定，無家可歸的街友只要睡在這裡一晚，就會被罰款1000英鎊，還會擁有刑事記錄。」

馬丁在最後附上了一份請願書的連結，「2018年的《流浪法》提起了1320件訴訟案，導致73%的街友被判有罪，諷刺的是，這些人根本繳不起罰金。」不過目前該房源的連結已經被Airbnb給刪除。