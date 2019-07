Airbnb最新房源！每晚3萬8享「露天美景+超便利交通」　一看照片全傻了…

▲路邊的長椅是街友的棲身之所。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



國際中心/綜合報導

旅宿平台網站Airbnb是許多人外出旅遊的選擇之一,英國一名屋主就在該平台上提供一個房源,對於房型的敘述寫著,該地點鄰近熱門景點,離車站與商店區都非常近,抬頭就能享受「露天」的美景,限量每晚只要1000英鎊(約台幣3萬8860元)。看似非常划算的房型,仔細一看照片,這個住宿地點竟是「公園長椅」,原來這名屋主是想利用機會,喚起人們對街友困境的重視。

住在倫敦的Airbnb用戶馬丁(Martin),在平台上放上一個全新的房源,上面有一張公園長椅的照片,對於房屋的描述是,一套完整的公寓,可以容納一位成人,有一間寬敞的臥室、一張床與一間帶有小型洗手台的廁所。給旅客的話寫著,「只要每晚1000英鎊,所有這些都是你的,如果覺得這很荒唐,那就大錯特錯了。因為根據1824年頒布的《流浪法》(Vagrancy Act)規定,無家可歸的街友只要睡在這裡一晚,就會被罰款1000英鎊,還會擁有刑事記錄。」

馬丁在最後附上了一份請願書的連結,「2018年的《流浪法》提起了1320件訴訟案,導致73%的街友被判有罪,諷刺的是,這些人根本繳不起罰金。」不過目前該房源的連結已經被Airbnb給刪除。

'If you think this is ridiculous, you’re bang on.



The 1824 Vagrancy Act means that homeless people are being fined up to £1000 a night, and slapped with a criminal record for sleeping rough.'https://t.co/DahM2ASMiy

