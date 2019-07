快訊／伊朗西部發生規模5.7地震　「深度僅10km」尚無災情

▲ 伊朗發生5.7地震。(圖/翻攝自EMSC)

國際中心/綜合報導

伊朗西部當地時間今(8)日上午11時30分(台灣時間下午3時)發生規模5.7地震,根據EMSC歐洲-地中海地震中心數據,震央位於馬斯吉德蘇萊曼(Masjed Soleymān)東南方26公里處(北緯31.83度,東經49.55度),震源深度約10公里,目前尚無災情傳出。

Felt #earthquake (#زلزله) M5.7 strikes 87 km NE of #Ahvāz (#Iran) 7 min ago. Please report to: https://t.co/OODhkctIPJ pic.twitter.com/ALpmPh2F3b

請繼續往下閱讀...

▲ 伊朗發生5.7地震。(圖/翻攝自EMSC)

國際中心/綜合報導

伊朗西部當地時間今(8)日上午11時30分(台灣時間下午3時)發生規模5.7地震,根據EMSC歐洲-地中海地震中心數據,震央位於馬斯吉德蘇萊曼(Masjed Soleymān)東南方26公里處(北緯31.83度,東經49.55度),震源深度約10公里,目前尚無災情傳出。