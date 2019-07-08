快訊／伊朗西部發生規模5.7地震 「深度僅10km」尚無災情
▲ 伊朗發生5.7地震。（圖／翻攝自EMSC）
國際中心／綜合報導
伊朗西部當地時間今（8）日上午11時30分（台灣時間下午3時）發生規模5.7地震，根據EMSC歐洲-地中海地震中心數據，震央位於馬斯吉德蘇萊曼（Masjed Soleymān）東南方26公里處（北緯31.83度，東經49.55度），震源深度約10公里，目前尚無災情傳出。
Felt #earthquake (#زلزله) M5.7 strikes 87 km NE of #Ahvāz (#Iran) 7 min ago. Please report to: https://t.co/OODhkctIPJ pic.twitter.com/ALpmPh2F3b
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▲ 伊朗發生5.7地震。（圖／翻攝自EMSC）
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伊朗西部當地時間今（8）日上午11時30分（台灣時間下午3時）發生規模5.7地震，根據EMSC歐洲-地中海地震中心數據，震央位於馬斯吉德蘇萊曼（Masjed Soleymān）東南方26公里處（北緯31.83度，東經49.55度），震源深度約10公里，目前尚無災情傳出。