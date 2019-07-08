川普自稱「細菌恐懼症」　洗手液帶著走、有人咳嗽就驅離

▲ 美國總統川普自稱「細菌恐懼症患者」。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

許多政商名人、國家元首都有著自己的特殊習慣與偏好，就連美國總統川普當然也不例外，最近外媒透露，平時看起來不拘小節，大剌剌性格的川普，其實是個非常注重清潔衛生細節的「潔癖」，不但參加活動「洗手液不離身」，甚至只要周遭有人咳嗽，就會眉頭深鎖、立刻迴避。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，川普向來討厭與別人握手，總會在參加完活動後，要求助理「幫我把Purell（美國乾洗手液品牌）拿來！」，然後馬上將雙手搓洗一遍。在他入主白宮後，也要求所有白宮訪客在進入橢圓形辦公室之前，都必須先到旁邊的洗手間洗手。

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▲ 川普出席活動後，都一定要用洗手液清理雙手。（圖／翻攝自Purell官網）

雖然許多美國總統都有使用洗手液的的習慣，也很注重周邊環境的衛生，以此讓身體遠離細菌侵害，但相對其他人而言，川普的執行手段特別極端、嚴格。一名前川普競選團隊成員說明，「每個在川普身旁工作過的人都知道，他有著所謂的衛生標準紅線，除了經常洗手，他還特別反感生病的人。不管是有人咳嗽、打噴嚏，或者出現任何看起來像是生病徵兆的舉動，就會看到川普馬上皺起眉頭，舉手示意他們退後或離場，甚至直接限制他們不要出現在自己面前。」

曾經有位助理在空軍一號上面咳嗽，他就立刻請來軍醫過來查看；另一名助理在川普受訪時不斷咳嗽，他當時瞬間臉色凝重，不停搖頭，直接對那名助理說，「我不喜歡你這樣，如果你要咳嗽，請你出去咳」。





▲ 川普極度厭惡他人在自己面前做出「咳嗽、打噴嚏」等生病徵兆的動作。（圖／達志／示意圖）

實際上，川普早在過去還只是商業巨頭時，就曾在訪談時提到，自己對細菌的厭惡已經到了心理疾病的程度，可以說是一名「細菌恐懼症患者」。因為怕會接觸到他人手上的細菌，他極度討厭握手，就這樣與一些客戶交惡；又因為怕感冒病菌會傳染，在他的小兒子巴倫（Barron Trump）感冒時，他滿腦子都只有「希望能遠離兒子越遠越好。」的想法。

▲ 美國總統川普自稱「細菌恐懼症患者」。（圖／路透社）

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許多政商名人、國家元首都有著自己的特殊習慣與偏好，就連美國總統川普當然也不例外，最近外媒透露，平時看起來不拘小節，大剌剌性格的川普，其實是個非常注重清潔衛生細節的「潔癖」，不但參加活動「洗手液不離身」，甚至只要周遭有人咳嗽，就會眉頭深鎖、立刻迴避。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，川普向來討厭與別人握手，總會在參加完活動後，要求助理「幫我把Purell（美國乾洗手液品牌）拿來！」，然後馬上將雙手搓洗一遍。在他入主白宮後，也要求所有白宮訪客在進入橢圓形辦公室之前，都必須先到旁邊的洗手間洗手。





▲ 川普出席活動後，都一定要用洗手液清理雙手。（圖／翻攝自Purell官網）

雖然許多美國總統都有使用洗手液的的習慣，也很注重周邊環境的衛生，以此讓身體遠離細菌侵害，但相對其他人而言，川普的執行手段特別極端、嚴格。一名前川普競選團隊成員說明，「每個在川普身旁工作過的人都知道，他有著所謂的衛生標準紅線，除了經常洗手，他還特別反感生病的人。不管是有人咳嗽、打噴嚏，或者出現任何看起來像是生病徵兆的舉動，就會看到川普馬上皺起眉頭，舉手示意他們退後或離場，甚至直接限制他們不要出現在自己面前。」

曾經有位助理在空軍一號上面咳嗽，他就立刻請來軍醫過來查看；另一名助理在川普受訪時不斷咳嗽，他當時瞬間臉色凝重，不停搖頭，直接對那名助理說，「我不喜歡你這樣，如果你要咳嗽，請你出去咳」。





▲ 川普極度厭惡他人在自己面前做出「咳嗽、打噴嚏」等生病徵兆的動作。（圖／達志／示意圖）

實際上，川普早在過去還只是商業巨頭時，就曾在訪談時提到，自己對細菌的厭惡已經到了心理疾病的程度，可以說是一名「細菌恐懼症患者」。因為怕會接觸到他人手上的細菌，他極度討厭握手，就這樣與一些客戶交惡；又因為怕感冒病菌會傳染，在他的小兒子巴倫（Barron Trump）感冒時，他滿腦子都只有「希望能遠離兒子越遠越好。」的想法。