委內瑞拉僵局有解　反對黨稱 「獨裁者的技倆」但仍會見政府

▲反對黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

委內瑞拉反對黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）同意與總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的親信見面，此次會面是由挪威居中協調，目的是為了解決委國動盪不安的政治環境。挪威政府表示，這場會議將於本週舉行，地點位於加勒比海島國巴貝多。

根據《紐約時報》報導，早在1月，瓜伊多認定馬杜洛在2018年發起的重新選舉是一場騙局，他便自行宣布成為委內瑞拉合法總統。事實上，瓜伊多目前也被50多個政權承認為委國合法總統。

瓜伊多表示，接下來任何談話都必須要對解決問題有所幫助，而非只是讓統一社會主義黨拖時間的藉口。瓜伊多團隊在聲明提到，「對於一個真正自由且透明投票程序的需求，委內瑞拉人民，友邦與其他民主的政體都認同，而這樣的民主制度可以幫助我們解決這次危機，共創美好未來。」

馬杜洛5日時表示他支持這場由挪威主辦的對談，官員羅德里茲（ Jorge Rodriguez）也在推特轉發了挪威政府的聲明。然而，瓜伊多卻認為這只是馬杜洛政府拖延時間的技倆，「任何時候都不宜與一個綁架者，違反人權者，與獨裁者協調。」



La historia reconocerá el tenaz talante para el diálogo que han demostrado el gob Bolivariano, nuestro eterno Comandante Hugo Chávez y el Pdte @NicolasMaduro. Hacemos votos para que sus esfuerzos en la consolidación de la paz y el entendimiento nacional rindan frutos pic.twitter.com/vFyUGmcxns

請繼續往下閱讀...

▲反對黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

委內瑞拉反對黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）同意與總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的親信見面，此次會面是由挪威居中協調，目的是為了解決委國動盪不安的政治環境。挪威政府表示，這場會議將於本週舉行，地點位於加勒比海島國巴貝多。

根據《紐約時報》報導，早在1月，瓜伊多認定馬杜洛在2018年發起的重新選舉是一場騙局，他便自行宣布成為委內瑞拉合法總統。事實上，瓜伊多目前也被50多個政權承認為委國合法總統。

瓜伊多表示，接下來任何談話都必須要對解決問題有所幫助，而非只是讓統一社會主義黨拖時間的藉口。瓜伊多團隊在聲明提到，「對於一個真正自由且透明投票程序的需求，委內瑞拉人民，友邦與其他民主的政體都認同，而這樣的民主制度可以幫助我們解決這次危機，共創美好未來。」

馬杜洛5日時表示他支持這場由挪威主辦的對談，官員羅德里茲（ Jorge Rodriguez）也在推特轉發了挪威政府的聲明。然而，瓜伊多卻認為這只是馬杜洛政府拖延時間的技倆，「任何時候都不宜與一個綁架者，違反人權者，與獨裁者協調。」

