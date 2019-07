2019唇色3大流行趨勢！中藥色、奶茶色和煙灰玫瑰　熱賣色號推薦

▲今年截至目前為止的3大流行唇色,你都跟上了嗎?(圖/品牌提供,以下同)

記者張毓容/台北報導

這幾年熱到不行的唇妝,直到現在依舊是彩妝重點,換色就換風格,還不用多高的技術含量,也讓唇彩成為時下女孩們最愛買的品項。從去年的吃土色、金屬色到今年開始的中藥色、奶茶等,流行的唇色不停在轉變,今年唇彩的3大流行趨勢你都知道嗎?快來看看你的唇膏收對了幾支!

請繼續往下閱讀...

▲今年初熱燒的中藥色就是帶著濃郁深紅調的顏色。



1.大勢中藥色



今年年初突然刮起一陣中藥色潮流,搭配還有點冷的冬末時節,濃郁深紅色系的唇色就猶如唇部的中藥一般,一擦立即就能為肌膚補氣色,引發一波祛黑解黃的中藥唇風潮,也因為濃郁深色系本就是有個性的代表,中藥色更是自帶氣場,吸睛程度根本就是霸凌系的目光搶奪者。

▲由左至右為#SPICE IT UP、#DARE YOU、#MARRAKESH。



被稱為「唇膏霸主」的M.A.C就推出一系列「中藥色」唇膏,像是水漾潤澤的#SPICE IT UP 枸杞中藥色,褐調磚紅配上水嫩光感,氣勢中還帶點溫柔感;牛血色搭上乳霜質地的#DARE YOU 血色中藥色,擦上立刻讓肌膚牙齒白三階;霧面深棕紅的#MARRAKESH 八角中藥色是全球搶貨巨星色,去黃顯白同時兼顧好氣色,擦上它,站在誰身邊都是一種顏值霸凌。

▲奶茶色從年初熱燒到現在還是很流行。

2.冷淡風奶茶色



到了3、4月,輕盈舒爽的春天到來後,深濃色系太沈重,猶如奶茶色的卡其米棕色調唇膏旋風再度鋪天蓋地席捲全台。這樣甜美減糖、知性洗鍊的時髦唇色,又美又優雅,唯美又沒有距離感,讓奶茶色成為時下最夯的色系!

▲由左至右為#TOUCH、#MULL IT OVER、#MOCHA。



就像奶茶有半糖、微糖或濃度薄厚之分,冷淡奶茶色更變化出不同調性的奶茶色,像是泰奶色、焦糖奶茶或摩卡奶茶等。在小紅書上被推爆的M.A.C #TOUCH 肉桂奶茶色,厚焙肉桂棕色調配上水潤光澤,是一款氣質滿分、仙度破表的脫俗美色;一推出就賣到缺貨的#MULL IT OVER 蜜桃奶茶色,粉霧質地的蜜桃奶茶加點焦糖調味,知性又清新,是帶點潮味的文青感;還有大名鼎鼎的#MOCHA 摩卡奶茶色則是一擦變身溫柔小姐姐,恰到好處的棕咖色調和微潤絲緞光,一年四季不挑場合不挑膚色。

▲接下來即將大紅的煙灰玫瑰色,就是帶點煙燻、濃濁色調的玫瑰色。

3.煙灰玫瑰色



而步入夏季的現在,有別於一般粉嫩、鮮明的玫瑰色,現在正要流行的玫瑰色是調入了煙燻紫調,女人味混搭個性調味,溫柔卻很有態度的煙灰玫瑰色!

▲由左至右為#CAPRICIOUS、#TWIG、#A LITTLE TAMED。



專為煙灰玫瑰色打造的M.A.C #CAPRICIOUS 煙灰玫瑰色,水光潤澤配上煙燻感的煙灰玫瑰色調,是高級感與溫柔感兼具的唇色;#TWIG 漿果玫瑰色則是玫瑰色調的冠軍色號,微濁色的漿果玫瑰色,帶點煙紫色調,不僅更去黑顯白,還多了絲霸氣女人味;#A LITTLE TAMED 乾燥玫瑰色,極度粉霧的乾燥玫瑰色,調色上刻意降低了粉色調,讓時髦味大幅激增。

►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App

▲今年截至目前為止的3大流行唇色,你都跟上了嗎?(圖/品牌提供,以下同)

記者張毓容/台北報導

這幾年熱到不行的唇妝,直到現在依舊是彩妝重點,換色就換風格,還不用多高的技術含量,也讓唇彩成為時下女孩們最愛買的品項。從去年的吃土色、金屬色到今年開始的中藥色、奶茶等,流行的唇色不停在轉變,今年唇彩的3大流行趨勢你都知道嗎?快來看看你的唇膏收對了幾支!

▲今年初熱燒的中藥色就是帶著濃郁深紅調的顏色。



1.大勢中藥色



今年年初突然刮起一陣中藥色潮流,搭配還有點冷的冬末時節,濃郁深紅色系的唇色就猶如唇部的中藥一般,一擦立即就能為肌膚補氣色,引發一波祛黑解黃的中藥唇風潮,也因為濃郁深色系本就是有個性的代表,中藥色更是自帶氣場,吸睛程度根本就是霸凌系的目光搶奪者。

▲由左至右為#SPICE IT UP、#DARE YOU、#MARRAKESH。



被稱為「唇膏霸主」的M.A.C就推出一系列「中藥色」唇膏,像是水漾潤澤的#SPICE IT UP 枸杞中藥色,褐調磚紅配上水嫩光感,氣勢中還帶點溫柔感;牛血色搭上乳霜質地的#DARE YOU 血色中藥色,擦上立刻讓肌膚牙齒白三階;霧面深棕紅的#MARRAKESH 八角中藥色是全球搶貨巨星色,去黃顯白同時兼顧好氣色,擦上它,站在誰身邊都是一種顏值霸凌。

▲奶茶色從年初熱燒到現在還是很流行。

2.冷淡風奶茶色



到了3、4月,輕盈舒爽的春天到來後,深濃色系太沈重,猶如奶茶色的卡其米棕色調唇膏旋風再度鋪天蓋地席捲全台。這樣甜美減糖、知性洗鍊的時髦唇色,又美又優雅,唯美又沒有距離感,讓奶茶色成為時下最夯的色系!

▲由左至右為#TOUCH、#MULL IT OVER、#MOCHA。



就像奶茶有半糖、微糖或濃度薄厚之分,冷淡奶茶色更變化出不同調性的奶茶色,像是泰奶色、焦糖奶茶或摩卡奶茶等。在小紅書上被推爆的M.A.C #TOUCH 肉桂奶茶色,厚焙肉桂棕色調配上水潤光澤,是一款氣質滿分、仙度破表的脫俗美色;一推出就賣到缺貨的#MULL IT OVER 蜜桃奶茶色,粉霧質地的蜜桃奶茶加點焦糖調味,知性又清新,是帶點潮味的文青感;還有大名鼎鼎的#MOCHA 摩卡奶茶色則是一擦變身溫柔小姐姐,恰到好處的棕咖色調和微潤絲緞光,一年四季不挑場合不挑膚色。

▲接下來即將大紅的煙灰玫瑰色,就是帶點煙燻、濃濁色調的玫瑰色。

3.煙灰玫瑰色



而步入夏季的現在,有別於一般粉嫩、鮮明的玫瑰色,現在正要流行的玫瑰色是調入了煙燻紫調,女人味混搭個性調味,溫柔卻很有態度的煙灰玫瑰色!

▲由左至右為#CAPRICIOUS、#TWIG、#A LITTLE TAMED。



專為煙灰玫瑰色打造的M.A.C #CAPRICIOUS 煙灰玫瑰色,水光潤澤配上煙燻感的煙灰玫瑰色調,是高級感與溫柔感兼具的唇色;#TWIG 漿果玫瑰色則是玫瑰色調的冠軍色號,微濁色的漿果玫瑰色,帶點煙紫色調,不僅更去黑顯白,還多了絲霸氣女人味;#A LITTLE TAMED 乾燥玫瑰色,極度粉霧的乾燥玫瑰色,調色上刻意降低了粉色調,讓時髦味大幅激增。

►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App