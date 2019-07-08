冠軍大爆冷！日本Cosme2019 上半年「最佳唇膏」TOP3揭曉

▲資生堂唇膏在日本藥妝店就可購得，普遍度相當高。（圖／翻攝自IG/maquillage_jp）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本最具公信力的美妝排行榜Cosme 2019上半年結果出爐，其中女孩最愛的唇膏賞冠軍讓人跌破眼鏡，平常網路聲量不高，但日妞卻人手一支，打敗香奈兒、迪奧，日本大牌資生堂果然薑是老的辣！



近年來，唇妝早已躍升整體妝容重點，打開女孩化妝包，少說也有兩支以上的唇膏，更別說愛好變換妝容的女生，唇膏多到數不清。唇色能瞬間打造好氣色，而且能讓你在最短時間內轉換風格。

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第3名 DIOR癮誘粉漾潤唇膏雙色版

Dior的潤色唇膏本來就賣得嚇嚇叫，在2019年初，化身為雙色棒棒糖。首次結合2款潤唇膏色選，將高色彩粒子與光澤感一同旋入潤唇膏膏體，除了能依據雙唇酸鹼值變換色澤外，更添加璀燦炫色粒子，讓雙唇躍動糖彩光。一次推出7款色選，絕對能挑到你的命定色。

第2名 CHANEL COCO晶亮水唇膏

香奈兒COCO晶亮水唇膏，兼具水亮感和顯色度，輕鬆一筆就可畫出晶亮光澤。內含荷荷芭、含羞草與太陽花三種滋養油組成的潤唇複方，讓唇膏擦起來滑順舒服，一次推出 27 色，透明的璀璨金色口紅蓋，一眼就可看出管內色彩。

第1名 SHISEIDO 心機星魅蜜光圈唇膏

日妞就愛它一抹就能和雙唇融為一體，展現極自然的透亮光澤。許多人用過都大讚它的滋潤、持久度，內含美容純油，不僅能防止雙唇乾荒，塗上後更顯澎潤光澤。價格親民，即使天天用也不會心疼。

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▲資生堂唇膏在日本藥妝店就可購得，普遍度相當高。（圖／翻攝自IG/maquillage_jp）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本最具公信力的美妝排行榜Cosme 2019上半年結果出爐，其中女孩最愛的唇膏賞冠軍讓人跌破眼鏡，平常網路聲量不高，但日妞卻人手一支，打敗香奈兒、迪奧，日本大牌資生堂果然薑是老的辣！



近年來，唇妝早已躍升整體妝容重點，打開女孩化妝包，少說也有兩支以上的唇膏，更別說愛好變換妝容的女生，唇膏多到數不清。唇色能瞬間打造好氣色，而且能讓你在最短時間內轉換風格。

第3名 DIOR癮誘粉漾潤唇膏雙色版

Dior的潤色唇膏本來就賣得嚇嚇叫，在2019年初，化身為雙色棒棒糖。首次結合2款潤唇膏色選，將高色彩粒子與光澤感一同旋入潤唇膏膏體，除了能依據雙唇酸鹼值變換色澤外，更添加璀燦炫色粒子，讓雙唇躍動糖彩光。一次推出7款色選，絕對能挑到你的命定色。

第2名 CHANEL COCO晶亮水唇膏

香奈兒COCO晶亮水唇膏，兼具水亮感和顯色度，輕鬆一筆就可畫出晶亮光澤。內含荷荷芭、含羞草與太陽花三種滋養油組成的潤唇複方，讓唇膏擦起來滑順舒服，一次推出 27 色，透明的璀璨金色口紅蓋，一眼就可看出管內色彩。

第1名 SHISEIDO 心機星魅蜜光圈唇膏

日妞就愛它一抹就能和雙唇融為一體，展現極自然的透亮光澤。許多人用過都大讚它的滋潤、持久度，內含美容純油，不僅能防止雙唇乾荒，塗上後更顯澎潤光澤。價格親民，即使天天用也不會心疼。

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