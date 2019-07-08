不明墓碑突冒峰…挖開骨灰室藏「純白蜂巢」　住持毫無畏懼：蜂蜜超甜！

▲墳墓裡面挖出大量日本原生種蜜蜂的蜂巢。（圖／翻攝自推特／@matsuzakichikai，同下）

記者林瑩真／編譯

日本福岡縣八幡東區一間寺廟的墓地近日冒出大量蜜蜂，寺方困擾的將照片PO上推特後，竟然有養蜂專家主動表示要幫忙。因為這些蜜蜂其實是罕見的日本原生種，特有的白色風巢建築在墓碑的骨灰室裡，蜂蜜也相當甜蜜。

永明寺住持松崎智海表示，因為收到太多參拜者的投訴「墓地有許多蜜蜂」，希望松崎智海可以想辦法解決。但由於冒出蜜蜂的墓碑所有者不明，松崎智海也難以下手，於是將煩惱PO到推特上分享。

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▲蜂巢是罕見的白色，且蜂蜜也相當甜，

沒想到，推特粉絲告訴松崎智海，墓地的蜜蜂似乎是罕見的日本原生種！此話一出，立刻在網路上掀起話題，引起養峰專家的注意，主動連絡松崎智海，願意幫忙將蜜蜂移走。

養蜂專家到場後，確認這些蜜蜂真的是日本原生種，於是合力打開墓碑旁的骨灰室，裡面竟然是比想像中還大、純白又漂亮的蜂巢，幾乎塞滿整個骨灰室。根據松崎智海PO出的照片，取出的蜂巢擺滿一大箱及兩大盤都綽綽有餘。

そして蜂蜜おいしい^_^ pic.twitter.com/mtB48hDSIl

有趣的是，松崎智海看到如此飽滿的蜂巢，似乎也擋不住金黃蜂蜜的誘惑，當場將一塊蜂巢塞入嘴，並大讚「蜂蜜真的好好吃！」照片PO出，不少網友直呼厲害，「第一次看到白色蜂巢」、「純國產果然是高級品」、「一定是墳墓中的人也很喜歡蜂蜜吧」、「話說，這是從墳墓中取出的欸，有點毛骨悚然吧」。

▲墳墓裡面挖出大量日本原生種蜜蜂的蜂巢。（圖／翻攝自推特／@matsuzakichikai，同下）

記者林瑩真／編譯

日本福岡縣八幡東區一間寺廟的墓地近日冒出大量蜜蜂，寺方困擾的將照片PO上推特後，竟然有養蜂專家主動表示要幫忙。因為這些蜜蜂其實是罕見的日本原生種，特有的白色風巢建築在墓碑的骨灰室裡，蜂蜜也相當甜蜜。

永明寺住持松崎智海表示，因為收到太多參拜者的投訴「墓地有許多蜜蜂」，希望松崎智海可以想辦法解決。但由於冒出蜜蜂的墓碑所有者不明，松崎智海也難以下手，於是將煩惱PO到推特上分享。

▲蜂巢是罕見的白色，且蜂蜜也相當甜，

沒想到，推特粉絲告訴松崎智海，墓地的蜜蜂似乎是罕見的日本原生種！此話一出，立刻在網路上掀起話題，引起養峰專家的注意，主動連絡松崎智海，願意幫忙將蜜蜂移走。

養蜂專家到場後，確認這些蜜蜂真的是日本原生種，於是合力打開墓碑旁的骨灰室，裡面竟然是比想像中還大、純白又漂亮的蜂巢，幾乎塞滿整個骨灰室。根據松崎智海PO出的照片，取出的蜂巢擺滿一大箱及兩大盤都綽綽有餘。

有趣的是，松崎智海看到如此飽滿的蜂巢，似乎也擋不住金黃蜂蜜的誘惑，當場將一塊蜂巢塞入嘴，並大讚「蜂蜜真的好好吃！」照片PO出，不少網友直呼厲害，「第一次看到白色蜂巢」、「純國產果然是高級品」、「一定是墳墓中的人也很喜歡蜂蜜吧」、「話說，這是從墳墓中取出的欸，有點毛骨悚然吧」。