摩擦的球「在南韓手上」　日本政府：不改善情況就「擴大出口限制」

▲日本首相安倍晉三表示，日韓是否繼續摩擦，要看南韓怎麼做。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

日本政府1日宣布對南韓實施嚴格「半導體出口限制」，對此，南韓回擊表示，日本真的實施長期限制的話，南韓也會反制。摩擦至今，日本政府表示正在注意南韓反應，若南韓未改善情況，不僅不會停止，甚至還將擴大相關出口限制。

日本政府4日正式對韓國實施出口限制，包括清洗半導體的氟化氫、智能手機顯示屏的氟化聚酰亞胺、半導體基板上的感光劑「光刻膠」等用於智能手機、電視機的3種半導體原料。

於此同時，日本政府正在審視輸出南韓可能用於軍事設備的製品或材料，若南韓不肯改善關於二戰強徵勞工裁決的態度，雙方關係持續惡化的話，日本會考慮將這些機械製品及炭纖維材料以安全為由加入限制清單。

事實上，日前舉行的G20大阪峰會，日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅幾乎沒有交流。對此，安倍晉三日前接受訪問時表示，日韓摩擦的球「在韓國手上」。

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▲日本首相安倍晉三表示，日韓是否繼續摩擦，要看南韓怎麼做。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

日本政府1日宣布對南韓實施嚴格「半導體出口限制」，對此，南韓回擊表示，日本真的實施長期限制的話，南韓也會反制。摩擦至今，日本政府表示正在注意南韓反應，若南韓未改善情況，不僅不會停止，甚至還將擴大相關出口限制。

日本政府4日正式對韓國實施出口限制，包括清洗半導體的氟化氫、智能手機顯示屏的氟化聚酰亞胺、半導體基板上的感光劑「光刻膠」等用於智能手機、電視機的3種半導體原料。

於此同時，日本政府正在審視輸出南韓可能用於軍事設備的製品或材料，若南韓不肯改善關於二戰強徵勞工裁決的態度，雙方關係持續惡化的話，日本會考慮將這些機械製品及炭纖維材料以安全為由加入限制清單。

事實上，日前舉行的G20大阪峰會，日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅幾乎沒有交流。對此，安倍晉三日前接受訪問時表示，日韓摩擦的球「在韓國手上」。