7.5萬噸美國石油運抵烏克蘭最大港　「直接進口」史上首次

▲ 美國德州二疊紀盆地正在運作的油泵。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

油輪「智慧號」（Wisdom Venture）6日抵達烏克蘭最大港敖得薩港（Port of Odessa）卸貨，成為該國史上首批直接由美國供應的石油，卸貨作業約需進行36小時。外媒指出，此次交付的石油預計由敖得薩至克勒曼楚間的輸油管運往克勒曼楚煉油廠，而下一艘來自美國的油輪最快會在8月運抵。

敖得薩海港管理局新聞處聲明指出，懸掛香港旗幟、裝載7.5萬噸石油的智慧號6日7時20分駛入敖得薩港。根據商業訊息網路，國際煉油公司Ukrtatnafta購買此批美國巴肯（Bakken）石油，預計在克勒曼楚煉油廠加工。

敖得薩港負責人Igor Tkachuk表示，敖得薩港在處理石油產品上擁有豐富的經驗，此前曾轉運大量來自俄羅斯、哈薩克、亞塞拜然及委內瑞拉的石油。他說明，「未來同樣將向美國提供優質的轉運服務。敖得薩港油港是一個大型的萬用碼頭，年吞吐量可達2500萬噸，幾乎可以處理所有類型的石油貨品。」

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▲ 美國德州二疊紀盆地正在運作的油泵。（圖／路透社）

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油輪「智慧號」（Wisdom Venture）6日抵達烏克蘭最大港敖得薩港（Port of Odessa）卸貨，成為該國史上首批直接由美國供應的石油，卸貨作業約需進行36小時。外媒指出，此次交付的石油預計由敖得薩至克勒曼楚間的輸油管運往克勒曼楚煉油廠，而下一艘來自美國的油輪最快會在8月運抵。

敖得薩海港管理局新聞處聲明指出，懸掛香港旗幟、裝載7.5萬噸石油的智慧號6日7時20分駛入敖得薩港。根據商業訊息網路，國際煉油公司Ukrtatnafta購買此批美國巴肯（Bakken）石油，預計在克勒曼楚煉油廠加工。

敖得薩港負責人Igor Tkachuk表示，敖得薩港在處理石油產品上擁有豐富的經驗，此前曾轉運大量來自俄羅斯、哈薩克、亞塞拜然及委內瑞拉的石油。他說明，「未來同樣將向美國提供優質的轉運服務。敖得薩港油港是一個大型的萬用碼頭，年吞吐量可達2500萬噸，幾乎可以處理所有類型的石油貨品。」