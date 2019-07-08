麥當勞經理工作17hrs「接單完暴怒」　顧客取餐…他嗆：關門了

▲店經理對客人破口大罵。（圖／翻攝自Reddit／WiscoMitch）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

從麥當勞得來速購買食物是許多駕駛人共同的經驗，此種服務的便利性也造福許多人。然而，美國威斯康辛州一家麥當勞5日卻發生一起消費糾紛；一名麥當勞店經理透過得來速的小窗戶向顧客大吼，顧客也不甘示弱下車理論，最後演變成全武行。

這起事件於5日發生在威斯康辛州首都麥迪遜（Madison）的一家連鎖速食店。店經理透過對講機接下了兩位顧客的訂餐後，卻在車輛行駛至取餐窗口時，突然情緒爆發。從影片中可以看到，店經理失控怒吼道，「我XX的連續工作了17小時，今天已經結束營業了，滾出我的車道！」

此時，被罵的顧客也不甘受辱，走下車與店經理理論，在幾番的言詞激烈交鋒後，升級為肢體衝突。在顧客返回車上之際，店經理持續對著攝影鏡頭叫罵，最後用力關上窗口。

目前這位店經理尚未出面澄清，但是從該餐廳網頁的評價就可以知道這樣的事件已經不是首例。有不少網友留言表示，這家公司的營業時間極度不固定，其中一位網友寫道，「我上次傍晚5點去就關門了，哪有速食店這時候關門？」

請繼續往下閱讀...

▲店經理對客人破口大罵。（圖／翻攝自Reddit／WiscoMitch）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

從麥當勞得來速購買食物是許多駕駛人共同的經驗，此種服務的便利性也造福許多人。然而，美國威斯康辛州一家麥當勞5日卻發生一起消費糾紛；一名麥當勞店經理透過得來速的小窗戶向顧客大吼，顧客也不甘示弱下車理論，最後演變成全武行。

這起事件於5日發生在威斯康辛州首都麥迪遜（Madison）的一家連鎖速食店。店經理透過對講機接下了兩位顧客的訂餐後，卻在車輛行駛至取餐窗口時，突然情緒爆發。從影片中可以看到，店經理失控怒吼道，「我XX的連續工作了17小時，今天已經結束營業了，滾出我的車道！」

此時，被罵的顧客也不甘受辱，走下車與店經理理論，在幾番的言詞激烈交鋒後，升級為肢體衝突。在顧客返回車上之際，店經理持續對著攝影鏡頭叫罵，最後用力關上窗口。

目前這位店經理尚未出面澄清，但是從該餐廳網頁的評價就可以知道這樣的事件已經不是首例。有不少網友留言表示，這家公司的營業時間極度不固定，其中一位網友寫道，「我上次傍晚5點去就關門了，哪有速食店這時候關門？」