夫離奇失蹤3年...原來是與跨性別外遇　妻靠「抖音」神捉回！

▲印度一名婦人賈亞普拉達（Jayapradha）透過抖音（TikTok）尋找到失蹤3年的丈夫。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

印度一名婦人賈亞普拉達（Jayapradha）與丈夫擁有2名孩子，但丈夫突然於2016年人間蒸發，失蹤長達3年，警方與家人都無跡可尋。不料，婦人的親戚日前竟在社群平台抖音（TikTok）上，看見網友上傳的影片中竟有極似其丈夫的臉龐，警方循線調查後發現，影片中的男子確實是婦人的丈夫，且其失蹤的原因竟是與一名跨性別女性交往。

綜合外媒報導，賈亞普拉達的丈夫蘇雷什（Suresh）在2016年突然丟下妻子和2名孩子離去，妻子報警後也一直杳無音信。直到賈亞普拉達的親戚日前在抖音上瀏覽影片時，剛好留意到一名女子上傳的視頻中有一名男子的長相極似蘇雷什，便立即向賈亞普拉達確認無誤後，趕緊向報警求助。

警方調查後發現，原來蘇雷什因對家庭心生不滿而離家出走，但其實他只是在離家200公里處住下，並找了機械師的工作。令人意外的是，在發現蘇雷什的視頻中，一同出現的那位女子，就是與他在離家3年期間交往的對象，這名女子為跨性別女性。最後，在警方調解之下，蘇雷什也決定回家與妻子和孩子重新團聚。

請繼續往下閱讀...

▲印度一名婦人賈亞普拉達（Jayapradha）透過抖音（TikTok）尋找到失蹤3年的丈夫。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

印度一名婦人賈亞普拉達（Jayapradha）與丈夫擁有2名孩子，但丈夫突然於2016年人間蒸發，失蹤長達3年，警方與家人都無跡可尋。不料，婦人的親戚日前竟在社群平台抖音（TikTok）上，看見網友上傳的影片中竟有極似其丈夫的臉龐，警方循線調查後發現，影片中的男子確實是婦人的丈夫，且其失蹤的原因竟是與一名跨性別女性交往。

綜合外媒報導，賈亞普拉達的丈夫蘇雷什（Suresh）在2016年突然丟下妻子和2名孩子離去，妻子報警後也一直杳無音信。直到賈亞普拉達的親戚日前在抖音上瀏覽影片時，剛好留意到一名女子上傳的視頻中有一名男子的長相極似蘇雷什，便立即向賈亞普拉達確認無誤後，趕緊向報警求助。

警方調查後發現，原來蘇雷什因對家庭心生不滿而離家出走，但其實他只是在離家200公里處住下，並找了機械師的工作。令人意外的是，在發現蘇雷什的視頻中，一同出現的那位女子，就是與他在離家3年期間交往的對象，這名女子為跨性別女性。最後，在警方調解之下，蘇雷什也決定回家與妻子和孩子重新團聚。