2媽「丟小孩在家」去夜店嗨！　凌晨火警8月嬰慘死5童受傷

實習記者陳妙津／綜合報導

美國田納西州兩名母親於當地時間6日晚間一起到夜店狂歡，不料家中7日凌晨時突發大火，導致5名幼童受傷，一名8個月大嬰兒死亡。目前警方正在調查，兩人是否有請保母留在家中看顧孩子。

據《福斯新聞》報導，消防員接獲通報後，於7日凌晨2點抵達納許維爾（Nashville）某處公寓，發現數人受困於熊熊烈火中，濃煙不斷竄出，火光照亮了天際。

目擊者指稱，當時一名6歲男童從公寓內跑出，尖叫喊著他的兄弟姊妹仍被困在火場中，消防員得知後，立刻衝入救援。

▲警方仍在調查當時是否有成人在屋內照顧孩子們。（火災示意圖／取自免費圖庫pixabay）

但不幸的是，一名8個月大女嬰詹金斯 （Jream Jenkins）命喪火場，而她1歲多的哥哥也情況危及。其餘4名受傷的幼童則分別為6歲、4歲、2歲及1歲，共兩男兩女，都來自田納西州的林登。

警方則表示，孩子們的母親分別為23歲、25歲，兩人在週六（6）晚間相偕去夜店狂歡，沒有在屋內照顧孩子，直到警消到場後才返回家中，目前正在調查2人是否有聘雇保母照顧孩子，因為據目擊者證詞，當時並沒有任何保母在現場

實習記者陳妙津／綜合報導

美國田納西州兩名母親於當地時間6日晚間一起到夜店狂歡，不料家中7日凌晨時突發大火，導致5名幼童受傷，一名8個月大嬰兒死亡。目前警方正在調查，兩人是否有請保母留在家中看顧孩子。

據《福斯新聞》報導，消防員接獲通報後，於7日凌晨2點抵達納許維爾（Nashville）某處公寓，發現數人受困於熊熊烈火中，濃煙不斷竄出，火光照亮了天際。

目擊者指稱，當時一名6歲男童從公寓內跑出，尖叫喊著他的兄弟姊妹仍被困在火場中，消防員得知後，立刻衝入救援。

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▲警方仍在調查當時是否有成人在屋內照顧孩子們。（火災示意圖／取自免費圖庫pixabay）

但不幸的是，一名8個月大女嬰詹金斯 （Jream Jenkins）命喪火場，而她1歲多的哥哥也情況危及。其餘4名受傷的幼童則分別為6歲、4歲、2歲及1歲，共兩男兩女，都來自田納西州的林登。

警方則表示，孩子們的母親分別為23歲、25歲，兩人在週六（6）晚間相偕去夜店狂歡，沒有在屋內照顧孩子，直到警消到場後才返回家中，目前正在調查2人是否有聘雇保母照顧孩子，因為據目擊者證詞，當時並沒有任何保母在現場