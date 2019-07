16歲少年遭割喉棄屍在後巷　爸媽焦急尋人...兇手竟是14歲親妹

▲馬來西亞近來發生一起兇殺案件。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

馬來西亞一名16歲少年在放學回家途中突然失蹤,2天後被人在鄰居家後巷發現遺體,生前慘遭割喉致死。警方調查發現,兇手竟然是死者的14歲妹妹與15歲男友,2名兇嫌後來也承認殺人,目前已被拘捕接受進一步的調查。

事件5日發生在太平(Taiping)甘文丁(Kamunting)的Glenview Park,警察局長奧斯曼(Osman Mamat)表示,16歲印裔少年斯里達南中午放學回家時,意外發現14歲妹妹竟然沒去上學,還和15歲男友在家廝混,一氣之下唸了對方幾句,就遭對方聯手殺害,並將人裝進塑膠袋棄屍在附近一戶空屋後巷。

斯里達南失蹤後,家人立即報案並四處打聽他的下落但都沒有消息,直到7日中午12時18分遺體才終於被尋獲。警方表示,死者妹妹坦承,因為男友手機忘在她家,跑回來拿時剛好碰到哥哥,雙方起了衝突後便用刀砍傷死者的手腕和脖子處,後來又用物品重擊對方的頭將人擊斃,遺體目前已送到怡保的醫院進行驗屍,以確定詳細死因,詳細案情仍待調查

