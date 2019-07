16歲少年護母…抗議煮飯用瓦斯短缺　被警察打到滿臉血失明

▲警察使用武器打中少年臉部。(圖/翻攝自推特/Galac)

國際中心/綜合報導

委內瑞拉正值燃料短缺問題,16歲少年查孔(Rufo Chacon)8日在塔里瓦城(Tariba)抗議,過程中他被一名警察用橡膠子彈擊中,臉部全都是血,隨後送往醫院。眼科醫師證實,他的雙眼已失明,接下來幾個小時內必須進行手術,移除兩邊眼球。

《太陽報》報導,委內瑞拉近期爆發燃料嚴重短缺問題,查孔8日走上街頭抗議,卻被一名警察的多枚橡膠子彈打傷。儘管他被送往醫院治療,醫師拉米雷斯(Luiz Ramires)仍證實病患視力嚴重受損,進而導致失明。

當時抗議現場可見一群人擠在路上示威,空中接著傳來槍聲,人們逃離現場。與委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)交情良好的總檢察長薩普(Tarek William Saab)表示,這起事件令人遺憾,已有2名涉事官員被拘留。

Rufo Chacón a 16 year old boy who got shot yesterday by the #venezuelanmilitary has had to have both of his eyes removed due to his wounds. He is now blind. What was his crime? To go out and protest for the inhumane situation he is living. Where are #humanrightswatch? pic.twitter.com/7FRgzZ8fpz

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido)譴責此次暴力事件,人民不會習慣這種事,也不會停止形容這些人是凶手。他不忘宣稱自己是國內總統。

《路透社》報導,查孔的母親帕拉達(Adriana Parada)說明,兒子原本在街道抗議煮飯用的瓦斯短缺,接著警方朝他臉發射橡膠子彈,他只剩1周就完成國中學業,「他們毀了我兒子的生活…我想要伸張正義。」查孔過去一直給予母親幫助,他的處境反映委內瑞拉缺乏基本生活用品。

委內瑞拉過去5年陷入經濟危機,百萬人無法使用瓦斯、汽油等燃料,也沒有充足食物、藥品等,這些居民被迫非法跨越邊境前往哥倫比亞。馬杜洛政府則動用安全部隊鎮壓示威者。

