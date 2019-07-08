愛漂亮穿耳洞　她耳骨長出4顆「400g腫瘤」伴隨11年

▲穿耳洞長出400公克耳瘤。（圖／翻攝自《中國報》）



國際中心／綜合報導

愛美是女人的天性！美國賓夕凡尼亞州費城29歲的珍妮弗（Jennifer），在18歲那年穿了耳洞，沒想到因此刺激皮膚組織，導致雙耳長出4顆巨大的耳瘤。她近日終於在醫生的協助下，將陪伴自己11年的耳瘤切除。

據metro報導，珍妮弗18歲時曾在耳軟骨上方穿耳洞，沒想到因為感染，使傷口不斷變大，隨著時間過去，傷口不但沒有好轉，反而長出了腫瘤。珍妮弗於受訪時表示，這4顆巨大耳瘤，已經是用頭髮或披巾無法完全遮蓋住的了，因為擔心會被嘲笑，所以最後才會決定上美國知名節目《Dr.Pimple Popper》（戰痘醫師）求助。

負責這項手術的主治醫生桑德拉（Sandra Lee）指出，珍妮弗耳朵上的耳瘤，其實是所謂的「蟹足腫」，在手術切除後將其拿去秤量，發現這4顆竟重達14盎司（約400克）。桑德拉也表示，這可能是她從醫以來見過最大的腫瘤。

珍妮弗透漏，這4顆巨大的耳瘤導致她這11年來經常頭痛、暈眩，所幸在手術切除後這些症狀都消失了，最重要的是，她再也不用擔心會被別人嘲笑。珍妮弗更感謝桑德拉救了她，「給我一個新的未來」。

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▲穿耳洞長出400公克耳瘤。（圖／翻攝自《中國報》）



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愛美是女人的天性！美國賓夕凡尼亞州費城29歲的珍妮弗（Jennifer），在18歲那年穿了耳洞，沒想到因此刺激皮膚組織，導致雙耳長出4顆巨大的耳瘤。她近日終於在醫生的協助下，將陪伴自己11年的耳瘤切除。

據metro報導，珍妮弗18歲時曾在耳軟骨上方穿耳洞，沒想到因為感染，使傷口不斷變大，隨著時間過去，傷口不但沒有好轉，反而長出了腫瘤。珍妮弗於受訪時表示，這4顆巨大耳瘤，已經是用頭髮或披巾無法完全遮蓋住的了，因為擔心會被嘲笑，所以最後才會決定上美國知名節目《Dr.Pimple Popper》（戰痘醫師）求助。

負責這項手術的主治醫生桑德拉（Sandra Lee）指出，珍妮弗耳朵上的耳瘤，其實是所謂的「蟹足腫」，在手術切除後將其拿去秤量，發現這4顆竟重達14盎司（約400克）。桑德拉也表示，這可能是她從醫以來見過最大的腫瘤。

珍妮弗透漏，這4顆巨大的耳瘤導致她這11年來經常頭痛、暈眩，所幸在手術切除後這些症狀都消失了，最重要的是，她再也不用擔心會被別人嘲笑。珍妮弗更感謝桑德拉救了她，「給我一個新的未來」。