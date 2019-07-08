影／亞裔夫妻人工受孕生下外國寶寶　心碎發現懷胎9月竟是別人的種

國際中心／綜合報導

美國紐約一對亞裔夫妻因為不孕問題，特地前往洛杉磯一間生育診所花費10萬美元（約台幣311萬元）進行治療，最後雖然如願受孕，小孩生下來後卻發現完全沒有亞裔血統，而且性別也和原先被告知的不同，最後證實植入胚胎竟然是別人的，辛苦所生下的孩子其實和他們毫無血緣關係。

根據《紐約郵報》報導，居住在紐約法拉盛區的亞裔夫婦，自2012年結婚後一直無法擁有子嗣，便於2018年1月前往洛杉磯知名診所CHA Fertility Center求診，該診所號稱已成功「完成來自南加州與22個國家父母的夢想」，進行數月的療程後，於同年7月首次植入胚胎，但是沒有成功，直到9月終於成功懷孕。

如願懷了雙胞胎讓這對夫妻十分欣喜，然而產檢時發現所懷的是雙胞胎男嬰，與醫生先前所承諾，「植入的胚胎是女嬰」說法不同，但醫院以超音波未必百分百正確為由，要他們不需太過擔心。

這對夫妻控訴，雙胞胎今年3月出生後的確是男嬰，而且沒有亞裔血統，又前往紐約進行DNA檢測發現，雙胞胎不但和他們完全沒有血緣關係，而且2人也是來自不同的父母，最後只好將自己9月懷胎生下的孩子歸還給真正的父母，但是卻永遠無法得知自己受精卵所產下的女兒會在哪裡，這個結果讓他們傷心欲絕，至今仍沒有勇氣告訴親戚們實情。



This story is crazy and heartbreaking for anyone who has gone through struggles having children or has friends that have. I feel horrible for this couple. https://t.co/ZCYOFuxf4o

國際中心／綜合報導

美國紐約一對亞裔夫妻因為不孕問題，特地前往洛杉磯一間生育診所花費10萬美元（約台幣311萬元）進行治療，最後雖然如願受孕，小孩生下來後卻發現完全沒有亞裔血統，而且性別也和原先被告知的不同，最後證實植入胚胎竟然是別人的，辛苦所生下的孩子其實和他們毫無血緣關係。

根據《紐約郵報》報導，居住在紐約法拉盛區的亞裔夫婦，自2012年結婚後一直無法擁有子嗣，便於2018年1月前往洛杉磯知名診所CHA Fertility Center求診，該診所號稱已成功「完成來自南加州與22個國家父母的夢想」，進行數月的療程後，於同年7月首次植入胚胎，但是沒有成功，直到9月終於成功懷孕。

如願懷了雙胞胎讓這對夫妻十分欣喜，然而產檢時發現所懷的是雙胞胎男嬰，與醫生先前所承諾，「植入的胚胎是女嬰」說法不同，但醫院以超音波未必百分百正確為由，要他們不需太過擔心。

這對夫妻控訴，雙胞胎今年3月出生後的確是男嬰，而且沒有亞裔血統，又前往紐約進行DNA檢測發現，雙胞胎不但和他們完全沒有血緣關係，而且2人也是來自不同的父母，最後只好將自己9月懷胎生下的孩子歸還給真正的父母，但是卻永遠無法得知自己受精卵所產下的女兒會在哪裡，這個結果讓他們傷心欲絕，至今仍沒有勇氣告訴親戚們實情。

