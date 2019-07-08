戰鬥情侶「酒後憑欄激戰」　女友一翻白眼…2人9樓墜下雙升天

▲俄羅斯男女因酒後窗邊激戰墜樓。（圖／翻攝自ИЗВЕСТИЯ）

記者陳亭伃／綜合報導

一般人對於生活都追求新鮮感與刺激，與此同時還是要注意安全。俄羅斯聖彼得堡5日發生一起「愛情悲劇」，附近的鄰居在夜晚突然聽到巨大的聲響，似乎像是什麼東西墜落，出門一看竟是一對情侶倒臥在人行道上並且已經沒有生命跡象。

綜合俄媒報導，涅夫斯基地區的居民在聽到巨大的聲響過後，立刻出門查看，發現一名年約25～30歲的女子倒臥在一旁的草地上，該名女子甚至下半身的衣褲不整，就在不遠旁也有一名男子倒臥。目擊者表示，曾從公寓9樓看到有情侶在「運動」一邊喝酒，可能是因為重心不穩，兩人才墜樓。

警方抵達時，女子已經沒有呼吸心跳，衣衫不整的男子也斷氣倒臥在不遠處。鄰居協助製作筆錄時提到，當晚該戶人家大約有4人在喝酒，2名死者因為喝酒助興，接著坐在窗邊欄杆上「激戰」，最後發生悲劇。目前警方正在找尋當晚與死者一同狂歡的友人進行進一步調查。

請繼續往下閱讀...

▲俄羅斯男女因酒後窗邊激戰墜樓。（圖／翻攝自ИЗВЕСТИЯ）

記者陳亭伃／綜合報導

一般人對於生活都追求新鮮感與刺激，與此同時還是要注意安全。俄羅斯聖彼得堡5日發生一起「愛情悲劇」，附近的鄰居在夜晚突然聽到巨大的聲響，似乎像是什麼東西墜落，出門一看竟是一對情侶倒臥在人行道上並且已經沒有生命跡象。

綜合俄媒報導，涅夫斯基地區的居民在聽到巨大的聲響過後，立刻出門查看，發現一名年約25～30歲的女子倒臥在一旁的草地上，該名女子甚至下半身的衣褲不整，就在不遠旁也有一名男子倒臥。目擊者表示，曾從公寓9樓看到有情侶在「運動」一邊喝酒，可能是因為重心不穩，兩人才墜樓。

警方抵達時，女子已經沒有呼吸心跳，衣衫不整的男子也斷氣倒臥在不遠處。鄰居協助製作筆錄時提到，當晚該戶人家大約有4人在喝酒，2名死者因為喝酒助興，接著坐在窗邊欄杆上「激戰」，最後發生悲劇。目前警方正在找尋當晚與死者一同狂歡的友人進行進一步調查。