抄近路回家遇一大群野狗　他慘被活活咬死「身上100個傷口」

▲男子慘被一大群野狗攻擊致死。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國佛州一名男子上周抄近路回家時,在樹林慘被遇到的一大群野狗攻擊致死,事後驗屍發現,他身上有100多個被狗所咬得傷痕,當地警局目前已經逮捕到其中6條狗,正在與死者身上的傷口進行DNA比對。

高地郡(Highlands County)警方證實,居住在普萊西德湖(Lake Placid)附近的45歲男奧爾茲(Melvin Olds Jr.),4日抄近路從樹林回家時,遭一群野狗活活咬死,他的母親傷心表示,「我以為狗是人類最好的朋友,他是一個好人,沒有人想到會發生這種事,真是太讓人傷心了。」

已有5名孩子的奧爾茲,同時也是祖父的身分,他的未婚妻沃德(Jannell Ward)表示,她常在家附近看到一群野狗,「聽過牠們吠叫幾次,但牠們從未跑過來攻擊過人,或是讓我有過可能會被咬的威脅。」

警方目前尚未對外公布攻擊人的狗品種,希望藉此事件呼籲市民在外要留意任何沒有牽繩的狗,特別是看起來十分有侵略性的。警探金斯洛(Clay Kinslow)表示,「狗攻擊人的事件雖然罕見,但當牠們成群結隊時,實在難以預料牠們的行為」。

The family of Melvin Olds Jr. said the 45-year-old father of five was killed by a pack of dogs last week.https://t.co/6dqMhtlB2x

