首位非洲太空人夢碎　騎機車慘遭撞死阻斷築夢旅程

▲馬塞科（Mandla Maseko）鼓勵非洲兒童從事科學相關產業。（圖／翻攝自推特／@Kgosientso_R）

國際中心／綜合報導

成為一名太空人是許多人的夢想，然而這件事並不容易，除了需要付出諸多努力，還需要有非常人一般的耐力。南非的30歲馬塞科（Mandla Maseko）於2013年成功擊敗了百萬名競爭者，贏得美國太空學校23個名額之一，有望成為非洲史上第一位太空人。然而，他卻在6日發生車禍離開了人世，無法繼續完成他的太空人夢想。

綜合外媒報導，馬塞科其曾笑稱自己是一位來自南非行政首都普利托利亞（Pretoria）的典型「鄉村男孩」，他曾透露，希望做一些能夠激勵非洲年輕人的事情，向他們證明無論是什麼樣的背景都能夠取得成就，「我希望未來幾年內能登上月球並打電話回非洲，就像阿姆斯壯一樣」，留下廣為人知的經典名句。在他推特的簡介上就自豪地說自己是一位未來宇航員，臉書上更是常常宣揚身為南非空軍下士的理念。

他的好友莎班古（Sthembile Shabangu）表示，「他把許多人放在首位，是一個有著巨大夢想且雄心勃勃的人。」並且致力於鼓勵非洲兒童從事科學相關的產業。如今傳來他的噩耗讓許多人都感到不捨，莎班古透露，將會在本周宣布的追悼會和葬禮的細節。

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▲馬塞科於2013年成功擊敗了百萬名競爭者，贏得美國太空學校23個名額之一。（圖／臉書／Mandla "Spaceboy" Maseko）

據了解，馬塞科2015年時曾在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center，KSC）做了一週的測試，並準備進行為期1小時的次軌道太空飛行，可惜後來卻因故取消了。如今卻傳來馬塞科因一起摩托車交通事故不幸喪命的消息，阻斷了他成為太空人的夢想。

▲馬塞科（Mandla Maseko）鼓勵非洲兒童從事科學相關產業。（圖／翻攝自推特／@Kgosientso_R）

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成為一名太空人是許多人的夢想，然而這件事並不容易，除了需要付出諸多努力，還需要有非常人一般的耐力。南非的30歲馬塞科（Mandla Maseko）於2013年成功擊敗了百萬名競爭者，贏得美國太空學校23個名額之一，有望成為非洲史上第一位太空人。然而，他卻在6日發生車禍離開了人世，無法繼續完成他的太空人夢想。

綜合外媒報導，馬塞科其曾笑稱自己是一位來自南非行政首都普利托利亞（Pretoria）的典型「鄉村男孩」，他曾透露，希望做一些能夠激勵非洲年輕人的事情，向他們證明無論是什麼樣的背景都能夠取得成就，「我希望未來幾年內能登上月球並打電話回非洲，就像阿姆斯壯一樣」，留下廣為人知的經典名句。在他推特的簡介上就自豪地說自己是一位未來宇航員，臉書上更是常常宣揚身為南非空軍下士的理念。

他的好友莎班古（Sthembile Shabangu）表示，「他把許多人放在首位，是一個有著巨大夢想且雄心勃勃的人。」並且致力於鼓勵非洲兒童從事科學相關的產業。如今傳來他的噩耗讓許多人都感到不捨，莎班古透露，將會在本周宣布的追悼會和葬禮的細節。

▲馬塞科於2013年成功擊敗了百萬名競爭者，贏得美國太空學校23個名額之一。（圖／臉書／Mandla "Spaceboy" Maseko）

據了解，馬塞科2015年時曾在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center，KSC）做了一週的測試，並準備進行為期1小時的次軌道太空飛行，可惜後來卻因故取消了。如今卻傳來馬塞科因一起摩托車交通事故不幸喪命的消息，阻斷了他成為太空人的夢想。