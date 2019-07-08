自稱台灣人對慰安婦銅像「吐口水搖屁股」！　4醉男都是南韓人

▲ 常綠樹站廣場慰安婦銅像。（圖／翻攝自tripadvisor）

國際中心／綜合報導

南韓京畿道安山市常綠區地鐵常綠樹站廣場設有慰安婦銅像，日前卻出現一行4名男子對著銅像吐口水，更辱罵制止的路人。他們對話時疑似故意使用日文，其中一名男子還自稱是台灣人。安山常綠警察署6日證實，這4名男子年齡介於25至31歲，都是南韓人，預計以侮辱罪將他們立案。

綜合韓媒報導，4名男子6日凌晨0時8分左右在常綠樹站廣場對著慰安婦銅像「和平的少女像」吐口水，還背過身、彎下腰對著銅像拍屁股。路過的民眾見狀趕緊上前制止，沒想到這群男子竟開始向對方叫囂；目睹這起事件的2名路人都向警方報案。

由於4名男子中有人講日文，路人大多猜測他們是日本人。一名56歲朴姓目擊者向《首爾新聞》指出，「那群男人不斷對市民用日文大吼『朝鮮人』，很難不注意到。當被問到是不是全都是日本人的時候，其中一人用韓文說，『我是台灣人』，看起來喝得很醉。」

警方趕往現場時，男子一行人及試圖阻止的民眾都已經散去，調閱附近監視器影像後才在案發約15小時後，於當天下午2時55分逮捕其中2名男子，也與另2名男子取得聯繫。犯案的31歲男子向警方表示，「因為喝酒才對銅像吐口水，還錄成影片。因為會講日文，所以對制止我們的民眾講日文。」

警方判斷，儘管犯案男子吐口水的對象並非人類而是銅像，此行為相當於侮辱參與修建銅像的民眾及慰安婦，因此罪名依然成立，將依法將他們送辦。

請繼續往下閱讀...

▲ 常綠樹站廣場慰安婦銅像。（圖／翻攝自tripadvisor）

國際中心／綜合報導

南韓京畿道安山市常綠區地鐵常綠樹站廣場設有慰安婦銅像，日前卻出現一行4名男子對著銅像吐口水，更辱罵制止的路人。他們對話時疑似故意使用日文，其中一名男子還自稱是台灣人。安山常綠警察署6日證實，這4名男子年齡介於25至31歲，都是南韓人，預計以侮辱罪將他們立案。

綜合韓媒報導，4名男子6日凌晨0時8分左右在常綠樹站廣場對著慰安婦銅像「和平的少女像」吐口水，還背過身、彎下腰對著銅像拍屁股。路過的民眾見狀趕緊上前制止，沒想到這群男子竟開始向對方叫囂；目睹這起事件的2名路人都向警方報案。

由於4名男子中有人講日文，路人大多猜測他們是日本人。一名56歲朴姓目擊者向《首爾新聞》指出，「那群男人不斷對市民用日文大吼『朝鮮人』，很難不注意到。當被問到是不是全都是日本人的時候，其中一人用韓文說，『我是台灣人』，看起來喝得很醉。」

警方趕往現場時，男子一行人及試圖阻止的民眾都已經散去，調閱附近監視器影像後才在案發約15小時後，於當天下午2時55分逮捕其中2名男子，也與另2名男子取得聯繫。犯案的31歲男子向警方表示，「因為喝酒才對銅像吐口水，還錄成影片。因為會講日文，所以對制止我們的民眾講日文。」

警方判斷，儘管犯案男子吐口水的對象並非人類而是銅像，此行為相當於侮辱參與修建銅像的民眾及慰安婦，因此罪名依然成立，將依法將他們送辦。