英大使罵「笨拙無能的總統」　川普罕見高EQ回：哦～我還沒看新聞！

▲川普遭英國大使罵愚蠢，罕見平淡回應。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日前英國《每日郵報》公開取得從政府內部的秘密郵件與簡報，並提到是由英國駐美大使達洛奇（Kim Darroch）對英國外交及國協事務部（FCO）發送的內容，其中包括批評美國總統川普「笨拙無能」、「沒有安全感」等輕蔑用語，信件曝光立刻被確定真實性外，川普也以罕見的「高EQ」來回應。

根據《CNN》報導，達洛奇過去曾多次警告英國政府，川普在外交上相當無能，帶領美國走向不安全、不可預測的狀態，甚至總統生涯都可能徹底完蛋的畫下句點。」此外，更提到白宮內部根本一團亂，但川普卻對外宣稱，一切安好，負面新聞都是假的。

這些信件遭到公開後，英國外交部立即發表聲明，「英國大眾都希望大使可以提供誠實的評論，我們也要求大使們坦白表達看法，但不一定代表政府或是內閣立場。」

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▲英國駐美大使達洛奇信件遭到公開。（圖／翻攝自Kim Darroch推特）

川普事後接受訪問時表示，自己還沒有時間看到那些新聞，「但我能說的是，英國大使並沒有替英國好好的效力，所以我能理解為什麼他說出這樣的話。」事後英國大使館表示，「未來還是希望大使可以繼續提供建議，並且被妥善保密，並且不要在被外流，畢竟與白宮都保持相當密切的關係，絕不允許有這樣的惡行破壞。」

▲川普遭英國大使罵愚蠢，罕見平淡回應。（圖／路透社）

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日前英國《每日郵報》公開取得從政府內部的秘密郵件與簡報，並提到是由英國駐美大使達洛奇（Kim Darroch）對英國外交及國協事務部（FCO）發送的內容，其中包括批評美國總統川普「笨拙無能」、「沒有安全感」等輕蔑用語，信件曝光立刻被確定真實性外，川普也以罕見的「高EQ」來回應。

根據《CNN》報導，達洛奇過去曾多次警告英國政府，川普在外交上相當無能，帶領美國走向不安全、不可預測的狀態，甚至總統生涯都可能徹底完蛋的畫下句點。」此外，更提到白宮內部根本一團亂，但川普卻對外宣稱，一切安好，負面新聞都是假的。

這些信件遭到公開後，英國外交部立即發表聲明，「英國大眾都希望大使可以提供誠實的評論，我們也要求大使們坦白表達看法，但不一定代表政府或是內閣立場。」

▲英國駐美大使達洛奇信件遭到公開。（圖／翻攝自Kim Darroch推特）

川普事後接受訪問時表示，自己還沒有時間看到那些新聞，「但我能說的是，英國大使並沒有替英國好好的效力，所以我能理解為什麼他說出這樣的話。」事後英國大使館表示，「未來還是希望大使可以繼續提供建議，並且被妥善保密，並且不要在被外流，畢竟與白宮都保持相當密切的關係，絕不允許有這樣的惡行破壞。」