瑪莎拉蒂亂停車！鄰居貼滿上百個「衛生棉」：不是有錢就大爺！

▲瑪莎拉蒂被不爽的鄰居貼滿衛生棉。（圖／翻攝自《中國報》）



國際中心／綜合報導

停車亂象層出不窮，到現在依舊無法完全遏止這種情況發生。近日網路上瘋傳一組照片，越南河內一處最近開了許多珍珠奶茶店，不少想嘗鮮的消費者都會為了購買而違停，引發該地住戶不滿。只見一輛紅色的瑪莎拉蒂違停在路邊，被貼上了滿滿的「衛生棉」，畫面相當震撼，引發網友熱議。

綜合越媒報導，這組照片由網友於本月5日發表在臉書當中，一輛紅色的瑪莎拉蒂由於亂停車、堵住路口，引發當地居民不滿，便使出超狠的「報復手段」。從照片中可以看到，瑪莎拉蒂的車頂、車窗、擋風玻璃、引擎，就連車牌的地方全部都被貼上了滿滿的衛生棉，一看就知道該民眾的怒氣有多深。

然而，車主事後準備回來取車時，被眼前的景象驚呆，原本打算將其一片一片給撕下，但沒想到這些衛生棉的黏性超強，最後車主只好放棄，只將駕駛座前的擋風玻璃上，阻擋著視線的幾片衛生棉撕掉以後，就默默開走了。

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▲瑪莎拉蒂車主最後放棄，直接開著上路。（圖／翻攝自《中國報》）



這組照片一曝光後，立即引起大批網友討論，大家紛紛留言表示，「應該的，看他以後還敢不敢亂停車」、「這招夠狠！」、「活該！不是有錢就大爺」、「開著上路是要帶回家給老婆用嗎」、「還好是沒有經血的衛生棉」、「畫面真是撫慰人心」。但也有不少網友對這個極端做法感到不諒解，表示「超級浪費」、「只是暫停，沒必要這麼做吧」、「冤冤相報何時了？」

▲鄰居貼滿衛生棉，希望車主「學會做人」。（圖／翻攝自《中國報》）



據當地居民透露，最近附近開了許多珍珠奶茶店，不少想嘗鮮的消費者都會開車來買，而車子就這樣違停在路邊，有時甚至還會堵住路口，造成住在街坊內的民眾出入相當不便。雖然當地警方已經積極開罰，但仍然無法遏止這些違停的行為。

警方補充，雖然亂停車的行為不對，如果駕駛實在因為太緊急需要臨時停放，也至少放置一張有電話號碼的紙條，以便聯絡。警方最後也警告，「如果下次遇到這種情況，可以找相關部門來協調處理，千萬不要衝動行事，否則這類極端行為可能將觸法。」

▲瑪莎拉蒂被不爽的鄰居貼滿衛生棉。（圖／翻攝自《中國報》）



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停車亂象層出不窮，到現在依舊無法完全遏止這種情況發生。近日網路上瘋傳一組照片，越南河內一處最近開了許多珍珠奶茶店，不少想嘗鮮的消費者都會為了購買而違停，引發該地住戶不滿。只見一輛紅色的瑪莎拉蒂違停在路邊，被貼上了滿滿的「衛生棉」，畫面相當震撼，引發網友熱議。

綜合越媒報導，這組照片由網友於本月5日發表在臉書當中，一輛紅色的瑪莎拉蒂由於亂停車、堵住路口，引發當地居民不滿，便使出超狠的「報復手段」。從照片中可以看到，瑪莎拉蒂的車頂、車窗、擋風玻璃、引擎，就連車牌的地方全部都被貼上了滿滿的衛生棉，一看就知道該民眾的怒氣有多深。

然而，車主事後準備回來取車時，被眼前的景象驚呆，原本打算將其一片一片給撕下，但沒想到這些衛生棉的黏性超強，最後車主只好放棄，只將駕駛座前的擋風玻璃上，阻擋著視線的幾片衛生棉撕掉以後，就默默開走了。

▲瑪莎拉蒂車主最後放棄，直接開著上路。（圖／翻攝自《中國報》）



這組照片一曝光後，立即引起大批網友討論，大家紛紛留言表示，「應該的，看他以後還敢不敢亂停車」、「這招夠狠！」、「活該！不是有錢就大爺」、「開著上路是要帶回家給老婆用嗎」、「還好是沒有經血的衛生棉」、「畫面真是撫慰人心」。但也有不少網友對這個極端做法感到不諒解，表示「超級浪費」、「只是暫停，沒必要這麼做吧」、「冤冤相報何時了？」

▲鄰居貼滿衛生棉，希望車主「學會做人」。（圖／翻攝自《中國報》）



據當地居民透露，最近附近開了許多珍珠奶茶店，不少想嘗鮮的消費者都會開車來買，而車子就這樣違停在路邊，有時甚至還會堵住路口，造成住在街坊內的民眾出入相當不便。雖然當地警方已經積極開罰，但仍然無法遏止這些違停的行為。

警方補充，雖然亂停車的行為不對，如果駕駛實在因為太緊急需要臨時停放，也至少放置一張有電話號碼的紙條，以便聯絡。警方最後也警告，「如果下次遇到這種情況，可以找相關部門來協調處理，千萬不要衝動行事，否則這類極端行為可能將觸法。」