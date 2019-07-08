美日澳聯合軍演　中國派「高科技軍艦」進公海…監視日海上自衛隊招數

▲2017年時美澳軍演。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

近日美國、日本、澳洲首次舉行聯合軍演「護衛軍刀2019」（Talisman Saber 2019），其中日本軍艦首次參加這項每兩年舉辦一次的盛大演習。然而澳洲國防消息人士表示，中國對於此番軍演相當關注，尤其對於日本海上自衛隊如何和美澳合作特別有興趣。

根據《Business Insider》報導，中國對於美、日、澳的軍演感到相當有興趣，對此消息人士指出，解放軍對於日本海上自衛隊如何與美、澳部隊合作感到很有興趣，加上參與演習的是去年成立的水陸機動部隊，主要是要防止解放軍突襲釣漁臺列嶼。

據悉，中共解放軍的815G型偵察艦正航向澳洲，就是準備要盯著在澳洲海域舉行的軍演。815G型偵察艦搭載高科技通信技術，可以竊聽其他軍隊的動態，2017年軍演時，中國也曾派出該層級的軍艦出巡。

對於中國派出軍艦監測，澳洲國防部聯合行動處參謀長比爾頓（Greg Bilton）表示，軍方已經密切監測這艘解放軍艦的動向，「我們還不知道它的確切目的，但屆時會有適當的因應方式」畢竟軍艦仍是在公海域行駛。

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▲2017年時美澳軍演。（圖／達志影像／美聯社）

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近日美國、日本、澳洲首次舉行聯合軍演「護衛軍刀2019」（Talisman Saber 2019），其中日本軍艦首次參加這項每兩年舉辦一次的盛大演習。然而澳洲國防消息人士表示，中國對於此番軍演相當關注，尤其對於日本海上自衛隊如何和美澳合作特別有興趣。

根據《Business Insider》報導，中國對於美、日、澳的軍演感到相當有興趣，對此消息人士指出，解放軍對於日本海上自衛隊如何與美、澳部隊合作感到很有興趣，加上參與演習的是去年成立的水陸機動部隊，主要是要防止解放軍突襲釣漁臺列嶼。

據悉，中共解放軍的815G型偵察艦正航向澳洲，就是準備要盯著在澳洲海域舉行的軍演。815G型偵察艦搭載高科技通信技術，可以竊聽其他軍隊的動態，2017年軍演時，中國也曾派出該層級的軍艦出巡。

對於中國派出軍艦監測，澳洲國防部聯合行動處參謀長比爾頓（Greg Bilton）表示，軍方已經密切監測這艘解放軍艦的動向，「我們還不知道它的確切目的，但屆時會有適當的因應方式」畢竟軍艦仍是在公海域行駛。