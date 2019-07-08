走出紓困陰霾！右翼政府重返希臘國會　新任總理曾裁1萬5000名公務員

▲「新民主黨」黨魁米佐塔基斯成為希臘新任總理。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

希臘國會大選7日落幕，保守派政黨「新民主黨」（ND）以近四成的得票率，拿下國會過半席次，其出生政治世家的黨魁米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也成為新任的希臘總理。米佐塔基斯向支持者表示，希臘無法再次承受分裂，他希望大家能團結一致向前，「希臘會再次驕傲地抬起頭來，從今天開始，一場艱難但美好的戰鬥就在前方。」新民主黨也將成為希臘結束紓困後的首個政府。

米佐塔基斯出生於希臘政治世家，他的父親是希臘前總理、姐姐是前雅典市長與外交部長。畢業自哈佛大學的他，曾在著名管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任顧問，過去曾投入希臘失敗的「紓困改革計畫」，裁撤1萬5000名基層公務員導致民怨四起，最後新民主黨在債務危機中崩潰，讓希臘經濟規模縮減25%，甚至差點被踢出歐元經濟體。

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▲「激進左派聯盟」（Syriza）黨魁、現任總理齊普拉斯。（圖／路透）



不過，風水輪流轉，當年帶著希臘走出歐債危機的「激進左派聯盟」（Syriza）卻在這次大選一敗塗地，儘管總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）與歐洲債主達成了嚴厲的紓困計畫，穩定了希臘的經濟危機，但始終無法解決國內高漲的失業率，外加官員貪腐狀況未減，導致激進左派聯盟在這次大選中，僅以31.5%的得票率在國會中取得86席。

身為「新自由主義改革派」的米佐塔基斯將在當地時間8日宣布就任，許多新民主黨的議員，也是初次踏入政壇的新面孔，因此《衛報》認為，這對希臘來說就像是場改革，許多選民寄望新政府可以吸引外資、創造更多就業機會來重振希臘。米佐塔基斯也向選民承諾，「我會將年輕人的目光轉回希臘，從今天起，你們不用被迫離開這個國家。」

Θα δουλέψω σκληρά για να πείσω και τους συμπολίτες μας που δεν μας στήριξαν ότι είμαι εδώ για όλους. Για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Ξημερώνει μια νέα μέρα για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. #Ενωμένοι_Μπορούμε pic.twitter.com/DBc3qOgfMv

▲「新民主黨」黨魁米佐塔基斯成為希臘新任總理。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

希臘國會大選7日落幕，保守派政黨「新民主黨」（ND）以近四成的得票率，拿下國會過半席次，其出生政治世家的黨魁米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也成為新任的希臘總理。米佐塔基斯向支持者表示，希臘無法再次承受分裂，他希望大家能團結一致向前，「希臘會再次驕傲地抬起頭來，從今天開始，一場艱難但美好的戰鬥就在前方。」新民主黨也將成為希臘結束紓困後的首個政府。

米佐塔基斯出生於希臘政治世家，他的父親是希臘前總理、姐姐是前雅典市長與外交部長。畢業自哈佛大學的他，曾在著名管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任顧問，過去曾投入希臘失敗的「紓困改革計畫」，裁撤1萬5000名基層公務員導致民怨四起，最後新民主黨在債務危機中崩潰，讓希臘經濟規模縮減25%，甚至差點被踢出歐元經濟體。

▲「激進左派聯盟」（Syriza）黨魁、現任總理齊普拉斯。（圖／路透）



不過，風水輪流轉，當年帶著希臘走出歐債危機的「激進左派聯盟」（Syriza）卻在這次大選一敗塗地，儘管總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）與歐洲債主達成了嚴厲的紓困計畫，穩定了希臘的經濟危機，但始終無法解決國內高漲的失業率，外加官員貪腐狀況未減，導致激進左派聯盟在這次大選中，僅以31.5%的得票率在國會中取得86席。

身為「新自由主義改革派」的米佐塔基斯將在當地時間8日宣布就任，許多新民主黨的議員，也是初次踏入政壇的新面孔，因此《衛報》認為，這對希臘來說就像是場改革，許多選民寄望新政府可以吸引外資、創造更多就業機會來重振希臘。米佐塔基斯也向選民承諾，「我會將年輕人的目光轉回希臘，從今天起，你們不用被迫離開這個國家。」