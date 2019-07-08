啪啪啪好處多！　研究發現：生活品質佳　還能減緩帕金森氏症症狀

▲研究指出，男人性生活若較活躍，能夠幫助減緩帕金森氏症症狀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

歐洲7月最新釋出的研究指出，擁有定期及活躍的性生活，對處在帕金森氏症（Parkinson's disease）初期的男性相當有益，能夠幫助改善症狀、降低失能及提高生活品質。

該研究由義大利沙勒諾大學（Salerno University）及英國倫敦帝國學院（Imperial College London）合作進行。前言指出，性行為其實是一個相當複雜的過程，需要透過人的心理、自主神經系統、感官和運動系統協調進行，同時仰賴神經、血管及內分泌系統的正常運作，還需要健康的情緒；事實是，慢性病會直接或間接影響性功能。

研究針對335名帕金森氏症病患進行分析，當中包括238名男性及117名女性，追蹤期間為2年。研究結果發現，男性性生活較活躍者，通常擁有較佳的生活品質，而較少出現症狀及非運動失能的帕金森氏症患者，性生活也相對活躍。

研究指出，此次的發現將對臨床研究有所幫助，能夠促使帕金森氏症專家定期詢問患者的性生活。不過研究人員也強調，這項發現還需要更多研究佐證，另外也需要探索性生活是否能幫助女性帕症患者減輕症狀。

根據統計，男性罹患帕症比例是女性的1.5倍；疾病成形後，女性發病時間平均又比男性晚2年。兩性初患病的情況也有所不同，男性病徵通常是運動遲緩，女性則是肌肉顫抖。