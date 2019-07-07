漱口水「入嘴清潔」再吐回包裝！噁男轉身秒放回架上　網全看傻眼

▲史密斯把用過的漱口水吐回包裝裡。（圖／翻攝自推特／Saladino for Congress）

國際中心／綜合報導

推特上近日瘋傳一支由「Bameron Nicole Smith」帳號所上傳的影片，這則影片當中可以看到一名穿著豹紋衣服的男子，在沃爾瑪（Walmart）超市裡走動，隨後來到賣漱口水的地方，只見他將其中一瓶漱口水拿起來使用過後，又將嘴裡已經漱過口的液體吐回原本的包裝中，接著就拍拍屁股走人，好像事不關己一樣。

綜合外媒報導，影片中的人物即為史密斯（Bameron Nicole Smith），他出現時一邊妖嬈的走著，一邊說著「女孩，這是一個滿是發霉的糟糕早晨」，並在身後的貨架上拿起一罐藍色的漱口水，打開蓋子一口喝進漱口水漱完口後，將「已使用過」的液體再度吐回罐子裡，最後像是甚麼事也沒發生一樣，將物品放上架子自顧自地離開了。

這個影片上傳短短4天的時間，已經有超過22萬的觀看次數，史密斯的推特也被網友灌爆，覺得他這樣的行為太誇張；但也有人認為這一切都是史密斯自導自演，因為在他打開漱口水前，沒有先撕掉瓶子上的封條後才使用。

除了喝漱口水的影片之外，史密斯的推特上後來又轉推一支另一位男子拉茲（Larz）在超市裡，隨意拿起冰箱裡的冰淇淋，用手挖出來吃之後又將蓋子蓋上，把冰淇淋放回冰箱的影片，而影片的敘述竟為「我開始跟隨打開商品，但卻不購買的趨勢」，引起了許多網友的憤怒，更有大多數人認為，這樣的行為已經犯法，要求相關單為調查嚴懲。

報導中指出，沃爾瑪已經開始著手針對兩起事件開始調查，並稱一定會透過法律途徑起訴那些需要負責的人。6月底時曾有一名眼鏡妹同樣也在商場中，把未開封的冰淇淋桶打開，用自己的舌頭狂舔後再放回架上，引起許多人的關注。