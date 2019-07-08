取消發售的Nike「獨立日」鞋款　ebay轉售價已突破50萬元

編輯／Duke

先前為大家介紹因使用舊版美國國旗引起種族議題，進而被Nike下架的Air Max 1「獨立日」主題鞋款，現在再度爆紅了起來，其原因為鞋款被全數回收後，數量變得非常稀少，使得轉售市場的價格飛漲，目前在ebay的最高售價已經突破台幣500,000元了。

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▲因使用舊版的「Bety Ross」國旗，才會引發種族議題。（圖／翻攝自Sneakernews）

由於前NFL（美式足球聯盟）明星球員Colin Kaepernick勸進Nike，使得該鞋款被Nike取消發售，進而導致市場價格飛漲的Nike Air Max 1「USA」，日前，於知名球鞋平台StockX上，從訂價美金120元（約台幣3,600元）飆漲至美金2,500元（約台幣75,000元）後，就立刻遭到StockX刪除，並且搜尋不到此鞋款。

▲目前StockX上已經搜尋不到該鞋款。（圖／翻攝自StockX）

不過，根據Sneakernews的消息指出，目前這雙Nike Air Max 1「USA」於ebay上的競標已經來到美金5,100元（約台幣153,000元），並且直購價格更驚人的來到美金18,500元（約台幣555,000元），堪稱近年來漲幅最大的鞋款之一。

▲該鞋款於ebay的直購價高達台幣555,000元。（圖／翻攝自ebay）

然而Nike近期取消發售的鞋款除了Nike Air Max 1「USA」以外，還有UNDERCOVER X Nike Daybreak的聯名系列，其中，最大的原因為UNDERCOVER於官方IG聲援香港，雖然該品牌後續表態是個人意見，但已經引起大陸民眾的不滿，所以Nike便直接取消大陸的UNDERCOVER X Nike Daybreak發售。

▲被Nike取消發售的UNDERCOVER X Nike Daybreak鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

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先前為大家介紹因使用舊版美國國旗引起種族議題，進而被Nike下架的Air Max 1「獨立日」主題鞋款，現在再度爆紅了起來，其原因為鞋款被全數回收後，數量變得非常稀少，使得轉售市場的價格飛漲，目前在ebay的最高售價已經突破台幣500,000元了。

▲因使用舊版的「Bety Ross」國旗，才會引發種族議題。（圖／翻攝自Sneakernews）

由於前NFL（美式足球聯盟）明星球員Colin Kaepernick勸進Nike，使得該鞋款被Nike取消發售，進而導致市場價格飛漲的Nike Air Max 1「USA」，日前，於知名球鞋平台StockX上，從訂價美金120元（約台幣3,600元）飆漲至美金2,500元（約台幣75,000元）後，就立刻遭到StockX刪除，並且搜尋不到此鞋款。

▲目前StockX上已經搜尋不到該鞋款。（圖／翻攝自StockX）

不過，根據Sneakernews的消息指出，目前這雙Nike Air Max 1「USA」於ebay上的競標已經來到美金5,100元（約台幣153,000元），並且直購價格更驚人的來到美金18,500元（約台幣555,000元），堪稱近年來漲幅最大的鞋款之一。

▲該鞋款於ebay的直購價高達台幣555,000元。（圖／翻攝自ebay）

然而Nike近期取消發售的鞋款除了Nike Air Max 1「USA」以外，還有UNDERCOVER X Nike Daybreak的聯名系列，其中，最大的原因為UNDERCOVER於官方IG聲援香港，雖然該品牌後續表態是個人意見，但已經引起大陸民眾的不滿，所以Nike便直接取消大陸的UNDERCOVER X Nike Daybreak發售。

▲被Nike取消發售的UNDERCOVER X Nike Daybreak鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

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