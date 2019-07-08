「你們讓其他顧客不安！」 6警星巴克喝咖啡　竟遭店員驅離

▲美國星巴克傳出「店員驅趕員警」事件。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國星巴克再傳爭議！去年4月才發生2名非裔男子只是借用廁所，遭費城店經理報警逮捕的「種族歧視糾紛」，沒想到最近位於亞利桑那州（Arizona）的坦佩（Tempe）店，竟又傳出「趕客」事件。6名員警4日一起到這間星巴克購買咖啡，最後卻遭到咖啡師以「你們讓其他客人覺得不安全」為由驅趕出去，事情傳開後，立刻在社交媒體上引起了一陣撻伐。

根據CNN報導，6名員警當天趁著輪班前，到星巴克享用咖啡，沒想到才剛付完錢，坐下來喝沒幾口，就被咖啡師告知，「你們的存在讓其他客人覺得不安。」要求他們盡快從顧客們的視線中消失，幾名員警當下因為不想造成麻煩，只好摸摸鼻子、失望的起身離開。

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▲ 不滿員警遭受驅趕，坦佩警察工會在推特發出星巴克Logo的改圖。（圖／翻攝Tempe Officers Association推特）

坦佩警察工會（Tempe Officers Association）對此相當憤怒，隨即在推特上放上一張修改過的星巴克Logo，只見圓圈中間變成一隻將咖啡倒掉的手，上頭文字也變成「Dump Starbucks」（拋棄星巴克），呼籲民眾一起抵制星巴克，吸引了超過4500人轉發。

坦佩警察工會也在一份聲明中指出，「我們的這6名員警都是退伍軍人，其中1人甚至還是這間星巴克的常客，咖啡師也認識他。他們只是想在上班前，到星巴克享受咖啡時光，卻受到這樣的的對待。儘管咖啡師當下的口吻算是禮貌的，但提出這種要求本身就非常的冒犯、不尊重人，而且也不符合星巴克的待客理念，我們將會繼續與星巴克進行溝通。」





▲ 聲稱其他顧客感到不安，星巴克咖啡師竟要求店內員警離開。（示意圖／路透社）

對此，星巴克執行副總裁威廉斯（Rossann Williams）隨後也緊急發表聲明，向坦佩警察局致上歉意。她提到，「我代表星巴克，真心地向各位道歉，這6位警察當天進入店內之後，即使有顧客因為他們的出現而有些擔心，我們的員工也仍然應該要一視同仁的歡迎和接待，讓這些員警感受到應有的尊重。但相反的是，店家卻讓他們感到不受歡迎、不被人尊重，這是完全不能接受的。當天在坦佩店發生的事，絕對不是員警或任何客戶應該要擁有的經驗，我們已經採取了後續的應對、訓練措施，絕對會確保今後不再發生這種情況。」