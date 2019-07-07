黃石公園的地熱噴泉「3天就噴一次」！　異常活躍可能打破紀錄

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美國黃石國家公園內有許多野生動物、自然景觀，特殊的地熱噴泉更吸引不少遊客朝聖，其中汽船噴泉（Steamboat Geyser）為全世界噴發高度最高的活噴泉，不過它這半年來已經噴發了25次，和往年比起來異常活躍，讓外界好奇是否與地震有關。

據CNN報導，汽船噴泉噴發高度可達300英尺（約91公尺），每次持續40分鐘，而且何時噴發通常是不可預測的，原本最高紀錄是在1964年共噴發29次，但這數據被2018年的32次給打破，如今2019年才剛過完一半，汽船噴泉已經噴發25次，科學家認為今年很有可能又創下新紀錄。

▲汽船噴泉活動量增加不代表危險也增加。（圖／取自免費圖庫pixabay）



美國地質勘探局表示，汽船噴泉光是在6月就噴發了7次，其中12日和15日僅間隔了3天就又爆發，打破最短間隔時間的紀錄。目前科學家還不確定最近噴泉活動增加的原因，黃石火山天文台負責人波蘭（Michael Poland）指出，他們何時噴發通常是隨機的，並不是活躍就代表不正常，大家不需要對這種現象感到緊張，反而表示「黃石公園是個充滿活力的地方」。

波蘭也解釋，噴泉活動與地震並沒有關聯，而且噴泉位在地底100到200公尺處，岩漿則是在地下幾千公尺，遊客不用太擔心會有危險。