2歲女兒被咬！　失控爸怒抓西施犬「12樓丟下」後狠嗆飼主：去1樓找吧

▲ 男子將鄰居的狗狗從12樓丟下。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh、Pixabay）

國際中心／綜合報導

「把咬了我女兒的西施從12樓丟下去了。」南韓各大網路論壇5日起瘋傳一則以此為題的貼文，迅速引起討論。一名男子的2歲女兒遭鄰居飼養的西施犬咬了一口，鄰居回應他一句「被那麼小的狗咬會有多嚴重？」徹底惹怒他，讓他一氣之下將咬人的狗狗丟下樓，文中還寫道，「做完這件事我還是很生氣。」

根據該篇文章，男子日前只是出門買個隱形眼鏡，沒想到回家路上便接到妻子的電話，著急的對他說，「女兒被狗咬了！」讓他急得一路飆車回家，帶女兒到醫院掛急診。女兒進了急診室後，老婆才告訴他這起事件的來龍去脈。

事發當時，他的妻子背著女兒到公寓樓下的公園散步、想哄她入睡，但女兒突然說想玩溜滑梯，便將她從背上放到地上，沒想到此時突然出現一隻西施犬、對著女兒狂吠，讓女兒嚇得逃跑。西施犬追著她不放，接著便朝跌倒的女童腳上咬了一口。

儘管女童傷勢不重，2隻腳拇趾被咬、僅輕微出血，男子還是相當生氣。得知那隻西施犬是隔壁棟9樓住戶養的狗以後，他先將妻女送回家，接著馬上找上狗主人。西施飼主對他表示，「遛狗時為了讓牠尿尿才暫時把狗鍊鬆開，牠就在那瞬間跑向小孩了。我會負擔醫藥費，很抱歉。」

男子原想就此了事，沒想到無意間聽見西施飼主一面走進家門、一面小聲的碎念，「被那麼小的狗咬會有多嚴重？」讓他再也忍不住怒氣，向飼主表示，「讓我看看咬了我孩子的狗吧」，要求他將西施帶過來。

眼見這名飼主不疑有他、將西施從客廳抱出門，男子一把搶過他手中的狗，抓住狗狗的後頸一路跑上12樓，接著打開走廊上的窗戶，將狗狗朝柏油路的方向丟，而不是草地的方向。他下樓途中遇到上來找狗的西施飼主，還對對方說，「去1樓找吧。」

據悉，該名男子還向西施飼主說道，「重點不是我小孩被咬，而是她因為這起事件對狗產生負面認知，必須一輩子帶著這種想法活下去。我會申請診斷書，你也去申請財產損失的證明吧。」

這篇文章在網路上掀起正反論戰，有網友認為，「這爸爸是變態嗎」、「他的處理方法不太對吧」、「太過分了吧」、「這跟咬小孩的禽獸有什麼差別」；但也有網友指出，「飼主根本沒資格說那種話」、「這種人永遠不應該養狗」。