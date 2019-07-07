7／11開賣！AMBUSHＸGentle Monster超前衛太陽眼鏡　三色都超燒　

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日前，韓裔日系設計師Yoon，透過個人IG帳號曝光AMBUSH X Gentle Monster的聯名系列後，官方便正式公開詳細的發售資訊，然而該聯名早在年初就隨著AMBUSH 2019秋冬系列亮相了，而下面就帶各位介紹這次的設計吧！

▲設計師Yoon提前曝光AMBUSH X Gentle Monster聯名系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

本次的太陽眼鏡聯名系列，同樣以AMBUSH大膽且具創意的設計打造，並以電影《天外來客》裡的未來造型為靈感，推出藍、橙、透明等3色的風鏡式眼鏡，其中，更搭配著側邊的金屬結構、特殊壓克力包裝以及AMBUSH吊飾，呈現出與眾不同的太陽眼鏡造型，另外，AMBUSH還特別設計上述3色的雙方Logo T-Shirt，以慶祝此次的合作。

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▲共推出藍、橙、透明等3色。（圖／翻攝自AMBUSH）

▲另有特別設計的T-Shirt。（圖／翻攝自AMBUSH）

由AMBUSH攜手Gentle Monster推出的太陽眼鏡系列，首先於7／6在AMBUSH WORKSHOP與官網發售，接著則是於7／11登陸Gentle Monster的南韓門市，而太陽眼鏡售價皆為美金350元（約台幣10,850元），不過，目前T-Shirt的售價尚未公佈，想知道更多資訊的朋友，都可以上AMBUSH官網或是官方IG觀看哦！

此外，Gentle Monster在5月時也有與國際精品FENDI聯名，販售2款設計精美的太陽眼鏡，其一為貓眼造型，設計上採用無邊框與「Gentle、FENDI」字樣的金屬飾條，另一個為金屬材質的圓框太陽眼鏡，而側邊則是有雷射印花的雙方Logo字樣，目前已經於各大FENDI專賣店發售，有興趣購買的朋友，都可以至專賣店試戴看看。

▲貓眼造型太陽眼鏡，售價為美金470元（約台幣14,600元）。（圖／翻攝自Gentle Monster）

▲圓框太陽眼鏡，售價為美金430元（約台幣13,300元）。（圖／翻攝自Gentle Monster）

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